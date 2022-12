No lo tires: la parte del jamón que debes guardar estas Navidades por su utilidad

Las navidades son sinónimo de familia, amigos, alegría, cenas y regalos. Pero hay un problema que ocurre todos los años, ¿qué hacemos con la comida que nos sobra? Normalmente, aprovechamos las sobras de las cenas para hacer la comida del día siguiente. Pero ¿qué hacemos en el caso del el jamón? Pues, para este alimento, tenemos una lista de consejos que puedes poner en práctica para evitar que esta pequeña joya de nuestra gastronomía se estropee y tengamos que tirarla.





Tanto la pata de jamón como la paletilla pueden mantenerse en perfectas condiciones durante 2 meses, aproximadamente. Un buen truco, para que dure tanto tiempo, es poner las lochas de la grasa, que quitamos nada más empezar el jamón, para colocarlas en la pata. Ya que haciendo esto permitiremos que la pieza siga hidratada y mantenga su sabor. Sin embargo, este no es el único truco que podemos usar para garantizar que nuestro jamón navideño dure todo el tiempo que sea posible.

Guardarlo sin abrir

En el caso de que nos hayan regalado más de una pata de este manjar, lo mejor que podemos hacer es muy sencillo, conservarlo cerrado. Debe permanecer en su envase original, ya que está diseñado para alargar su conservación, y mantenerlo en un lugar fresco y seco, alejado del sol, como puede ser la despensa de casa, y con esto garantizaremos que estará alejado de la humedad.

Conservarlo al vacío

Otra alternativa que tenemos para conservar el jamón, tanto si lo hemos empezado como si no, es cortarlo en lonchas y envasarlo al vacío. Esta opción es muy útil si vamos a tardar mucho en consumirlo o si no tienes un lugar donde guardar la pata entera. Además, haciendo esto conservará su sabor y solo tendremos que abrir la bolsa de envasado cuando queramos comernos jamón. Eso sí, no te olvides de guardar las bolsas con el jamón envasado al vacío en el frigorífico.

Mantenerlo lejos de las fuentes de calor

Es muy importante que evitemos colocar la pata cerca de los electrodomésticos, debido a que estos cambian de temperatura. Esto puede hacer que el jamón se humedezca y que, en consecuencia, aparezca moho.

El moho, por raro que parezca, resulta ser una parte del proceso natural de curación del jamón, dado que es su manera natural de expulsar la humedad. En ciertas ocasiones se forma una pequeña capa de este alrededor de la pieza que puede quitar con facilidad. Si esto ocurre, tan solo tendremos que limpiar la pata con un trapo y frotar el jamón con su propia grasa.

Tapar la carne con un trapo o film transparente

Otra opción que podemos hacer es tapar el jamón con un trapo de algodón que sea ligero; ya que esto permitirá una correcta oxigenación y garantizará que su aislamiento de la humedad exterior y los insectos.

Otra alternativa es taparlo con papel parafinado o film de cocina, puesto que también consigue aislar el producto de la humedad. Si hacemos esto último, tenemos que saber que lo mejor es cambiar este papel de forma continua, para que la pieza esté bien oxigenada y no se altere su sabor.