Ahorra en tu factura: estos son los mejores trucos para calentar tu casa gratis sin encender calefacción

Esta semana la luz ha subido nuevamente por encima de los 200 euros. Pagamos de media el megavatio hora a 206 euros, 16 veces más que lo que pagábamos hace justo un año. Esta circunstancia y ante el aviso de una inminente subida de los precios, hace que muchos hogares se planteen reducir gastos en casa.

REDUCIR GASTOS DE LA CALEFACCIÓN

Uno de los gastos que más afecta a nuestra factura mensual es la calefacción, ya sea eléctrica o no eléctrica. La buena noticia es que en la medida de lo posible podremos recortar su gasto con unos sencillos trucos.

En primer lugar debemos de hacer un uso responsable de ella y solo encenderla cuando de verdad haga frío, no hacerlo por defecto. A más grados, más gasto de calefacción, y como muestra un botón; por cada grado menos podemos ahorrar de media entre un 7-11% de la energía. Lo ideal es mantener la temperatura entre los 19-21 grados.

Por la noche, baja el termostato y utiliza para calentarte un buen edredón. Lo ideal es que por la noche la temperatura esté entre los 16° y los 18°.

REVISAR LA POTENCIA

También es conveniente revisar la potencia que tenemos contratada que suele pecar de ser bastante superior a la que realmente necesitamos. Además debemos evitar esconder los radiadores debajo de protectores ya que de esta manera reduciremos su rendimiento y evitar tener la tentación de poner la ropa húmeda encima de ellos para que seque.

Si no lo hemos a principio del invierno, nunca es tarde. Resulta recomendable purgarlos para que puedan calentar de una manera correcta. Existen además, paneles reflectantes de calor que se pueden colocar detrás de los radiadores que potenciarán su efecto.

VENTILAR

Con o sin calefacción y aunque sea invierno, es necesario ventilar la casa. Pero para compensar la pérdida de calor es mejor abrir las ventanas a las horas en las que la temperatura exterior es más alta y no hacerlo por más de 15 minutos. En lo que respecta a las persianas es mejor dejarlas abiertas para aprovechar el sol.

Los burletes bajo las puertas son una buena ayuda para ayudarnos a frenar la pérdida de calor.

Unas buenas ventanas de cierre hermético y doble cristal, además de sistemas de aislamiento como paredes o suelos con aislante térmico o de madera, son una buena solución si tenemos previstas obras en casa. No podemos llegar a ahorrar hasta un 30 % de energía. Por cierto que si vas a hacer reforma evita los suelos porcelánicos, la madera siempre es más agradable y ayuda a caldear la casa.

Como solución intermedia, en las tiendas especializadas y ferreterías se venden unas tiras adhesivas para colocar en ventanas y puertas y que nos ayudarán a aislar nuestra casa.

Debemos evitar llevar ropa de verano en casa en pleno invierno. Mejor optar por ropa, pijamas, calcetines y demás complementos que nos permitan mantener el calor corporal.

Los muros de los grandes palacios y castillos estaban adornados con tapices para aislarlos del frío

Ten en cuenta que buena parte del calor se pierde por las paredes, en especial aquellas que dan a la calle. De media suelen estar 3 o 4 grados más frías que las del interior. Es por ello que los muros de los grandes palacios y castillos estaban adornados con tapices. En este sentido, las cortinas son un buen aislante. A más gruesas sean, más retendrán el calor. Mejor si son de materiales como la lana. Y si quieres más eficiencia, se les puede añadir un forro térmico en la parte posterior.

EMPAPELAR Y ESTANTERÍAS CON LIBROS

Las paredes que den al exterior se pueden también empapelar, no olvidemos que le papel en sí es un buen aislante. De esta manera, daremos un toque a la decoración y conseguimos compensar el frío que transmiten. Si no queremos complicarnos podemos utilizar como alternativa estanterías con libros -no olvidemos que los libros también son papel.

Los suelos también se pueden cubrir con alfombras de forma hagan las funciones de aislante térmico.

ALEJA EL SOFÁ DE LA VENTANA

En cuanto al sofá, mejor que lo que alejes todo lo posible de los muros exteriores para evitar la sensación de frío.

Y por último no olvides jugar con los colores; los oscuros absorven el calor y ayudan a subir la temperatura. Poner un color oscuro en nuestras paredes es muy arriesgado con lo que mejor optar por mantas, cojines o algún mueble auxiliar en estos tonos y conseguir así el efecto deseado.