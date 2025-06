El comic de los años 60 que puedes vender hoy por 100 euros: buscado entre los coleccionistas

Todos tenemos un cajón lleno de objetos olvidados: entradas de cine, fotografías amarillentas, cartas, folletos y quizá un antiguo cómic o tebeo que guardamos “por si acaso”. Al abrirlo, sentimos un golpe de nostalgia: regresamos a nuestra infancia o adolescencia, a esos momentos que parecían eternos pero pasaron volando.

Un día cualquiera, en ese mismo cajón aparece, casi por arte de magia, un ejemplar de los años 60: el antiguo tomo cómic tebeo “Capitán Trueno” de Bruguera, como el que podemos encontrar en la página web de todocoleccion.

Una pieza que no solo evoca recuerdos, sino que confirma algo que muchos ya sabemos: los objetos bien conservados, especialmente aquellos con historia, no solo guardan emociones… también ganan valor con el tiempo. El tesoro vintage que no envejece

Este tomo del Capitán Trueno, publicado por Bruguera en formato “Colección Dan” a mediados de los 60, es una pieza original de época, imprescindible para cualquier coleccionista o amante del noveno arte. Hecho en papel, con grapas originales y cubiertas con esa pátina de uso justo, conserva la autenticidad que muchas ediciones posteriores no logran reproducir

A diferencia de las reediciones o copias actuales, este cómic es una pieza original, con imperfecciones mínimas que le dan carácter: quizá una grapa oxidada, algún leve roce o un ligero amarilleo.

Pero esas marcas no restan valor, lo enriquecen. Porque hablan del papel que pasó por manos de niños, se abrió con emoción, se leyó una y otra vez… hasta llegar a nosotros, conservado, valorado y listo para brillar de nuevo.

¿Por qué vale más con el tiempo?

Hay tres factores clave que muestran por qué este tipo de ejemplares valen más con el tiempo:

Escasez creciente : los ejemplares en buen estado de los años 60, sobre todo completos y no desmembrados, son cada vez más raros.

Demanda de nostálgicos y coleccionistas : hay una legión de seguidores del Capitán Trueno que buscan piezas originales para completar sus colecciones.

Importancia cultural: no es solo un cómic, es un fragmento de historia cultural española de la posguerra que sigue despertando emoción.

Creado en 1956 por Víctor Mora (guion) y Ambrós (dibujo), el Capitán Trueno se convirtió pronto en el cómic de aventuras más vendido en España, con tiradas de hasta 350.000 ejemplares semanales en sus años dorados. Comenzó en la colección Dan y se prolongó hasta 1968 en formato original, con reediciones, revistas como Extra y más allá del franquismo.

Trueno era, ante todo, un caballero medieval del siglo XII, defensor de los débiles, rebelde contra la injusticia y paladín de la libertad. Acompañado por sus inseparables Goliath, Crispín y la princesa vikinga Sigrid, recorría el mundo enfrentándose a tiranos y enemigos, llevando valores de justicia y fraternidad.

Bajo la apariencia de aventuras medievales, Víctor Mora enriqueció la obra con referencias literarias (desde la Ilíada hasta Shakespeare) y toques políticos sutiles durante una época de fuerte censura.

El cómic se convirtió así en refugio de ideas progresistas, disfrazadas tras héroes, dragones y viajes exóticos. Incluso se usaron “notas al pie” para explicar inventos anacrónicos o detalles históricos, ofreciendo un valor educativo y cultural único.

El impacto del Capitán Trueno fue tal que sigue presente en la memoria colectiva, en exposiciones como “Tras los pasos del héroe” del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en reediciones de lujo que combinan tiradas originales con ensayos y análisis.