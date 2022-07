Un cliente critica la desorbitada cuenta que paga en un bar de Marbella y las redes le critican: "Haberte ido"

Un joven español de 27 años publicó hace un año en su perfil de Twitter la cuenta de la cena, después de haber tomado algo en un restaurante de Marbella (Málaga). El coste de cena de ocho personas llegó a superar los 4.000 euros.

Tal y como se puede apreciar en la imagen el importe total fue de 4.098 euros. Entre los componentes de esta factura se puede observar una gran variedad de comida, desde hamburguesas hasta rolls de salmón e incluso helados y chupitos. En el ticket los gastos por el servicio de mesa supuso un total de 372 euros.





A esta cena asistieron Enrique Moris junto a otros siete acompañantes y pidieron dos botellas de champány cuatro de Moët Ice. Todo un lujo que no todos pueden permitirse. En su tuit aparecía la foto del ticket acompañada del siguiente texto: “Un club de Marbella, nos cargan 372€ de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella el nuevo, Ibiza, engañabobos everywhere”.

El cliente no sólo quería criticar el excesivo coste de la cena, sino que además quería hacer hincapié sobre el hecho de que el camarero esperase recibir una propina. Un hecho que este joven consideró inapropiado después del coste ya pagado en la factura. Por eso, no dudó en compartirlo a través de redes sociales.





El tuitero esperaba cierta solidaridad con su mensaje en las redes, pero entre sus seguidores levantó controversia. Un tuit que no sólo se ha hecho viral por los precios de este restaurante, sino también por las diferentes respuestas como: "si pides una botella de 1.000 euros es que no te importa que te engañen después” o “muchas ganitas de subir la cuenta de 4 mil euros tenías”. Un tuit que ha recibido numerosas y diversas respuestas de todo tipo.

El precio desorbitado en un bar de San Sebastián

Sin embargo, esta no es la primera vez que un ticket se vuelve viral por los precios en las redes sociales. Por ejemplo, otro caso tuvo lugar en la cafetería de un hotel de lujo de cuatro estrellas con habitaciones de hasta 409€ por noche. El cliente quedó asombrado por el importe total de un café cortado y una botella de agua, el cual era de 9.50€. Desglosando el precio de cada uno de los elementos, en el ticket consta que el precio del café fue de 4,5€. Mientras que el coste en el caso de la botella de agua fueron 5€.

Ante la publicación de este ticket surgieron diferentes comentarios entre los que destacaron "el alto precio de estas dos bebidas" que por lo general no tienen este coste. Sin embargo, algunos "aseguraban que a pesar de tratarse de una cafetería de lujo no era muy costosa", ya que podría ser incluso superior. Mientras que algunos usuarios recomendaron a través de Twitter otros bares donde poder tomar café a precios más asequibles que en aquella cafetería. Por lo que muchos consideraron que no era un robo ya que el cliente asistió a la terraza de un hotel con las mejores vistas de la ciudad.