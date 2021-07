Se dispara el consumo de champagne en Valencia y se agotan las existencias

La gastronomía sin duda alguna conlleva mucho más que un buen producto y alimentos. El vino, el champán o una buena copa de sobremesa son sin duda sinónimo de una comida o una cena en condiciones.

No hay champagne. Nunca hemos vivido una situación como esta

Por este motivo empresas como Dicoval son fundamentales para que el buen funcionamiento de nuestros bares y restaurantes sea una realidad. Hoy en día tener una buena bodega, un buen maridaje o conocimiento de los vinos tanto locales como nacionales o internacionales es fundamental.

El público valenciano es cada vez más exigente y este hecho lo han sabido muy bien ver desde Dicoval. Realizan gestiones de venta y forman a sus clientes mediante catas de vino, visitas a bodegas, degustaciones y cualquier iniciativa que suponga el continuo desarrollo y conocimiento del mundo del vino y el champagne. Dedican todos sus esfuerzos a una atención ágil y profesional a sus clientes.

EL CHAMPAGNE TODO UN ARTE

Sin duda alguna Dicoval se ha convertido en un referente dentro de la gastronomía de la Comunidad Valenciana en cuanto a Champagne se refiere. Javi Monedero de DICOVAL cree que lo más fundamental de su trabajo es que "los valencianos beban champagne. Afortunadamente hoy se ha desarrollado la cultura, la gente lo busca y el consumo se ha convertido en masivo".

Además Monedero reconoce que tanto se ha estandarizado el consumo de champagne en Valencia que en estos momentos "no hay champagne. Nunca hemos vivido una situación como esta. Se está agotando el producto en grandes superficies y solo podemos suministrar a hostelería y a regañadientes".

Tal es la situación que desde Dicoval creen que a Navidades no llegamos. "Estamos todos los días anulando pedidos porque tenemos una alta demanda y no hay a nivel mundial. No sabemos si es por la pandemia o por qué motivo pero no hay".

Audio