Clare, la heredera australiana que no va a ver ni un dólar por no cumplir la última voluntad de su padre

No hay nadie en Australia que no conozca a Clare Brown. Su historia ha llenado minutos y minutos de los telediarios de este país y ha cruzado fronteras digitales en cuestión de nanosegundos (por algo vivimos en un mundo globalizado).

¿Quién es esta joven que se atreve a rechazar una herencia de 9 millones de dólares? Clare tiene 26 años; vive en los suburbios de Sidney con su pareja y su hija y se acaba de enterar que su padre Chris Brown, exitoso corredor de bolsa que falleció el pasado mes de enero, le ha dejado en herenecia 12 millones de dólares australianos (al cambio 9 millones de dólares estadounidenses).

Si esto fuera tal cual, sería un caso sin ningún aliciente informativo, salvo el "extraordinario" legado económico que no todo el mundo puede presumir de recibir. Pero el caso es noticiable porque Clare no heredará ni un solo dólar si no cumple la última voluntad de su padre: encontrar un trabajo estable y ser útil para la sociedad.

Cómo esta joven de 26 años aduce que tiene un problema cognitivo que le impide encontrar ese empleo que exige su padre, ha decidido llevar el asunto a los tribunales.

La familia de Clare dividida

Clare Brown afirma que no puede cumplir el último deseo de su padre por la afección crónica que padece. Asegura que tiene TDAH -Trastorno por déficit de atención e hiperactividad- que afecta millones de niños en todo el planeta y que suele continuar en muchos de ellos en la edad adulta. Tener TDAH significa dificultades para mantener la atención, ser hiperactivo y tener un comportamiento impulsivo.

Por ello, la joven asegura que el no recibir la herencia le está ocasionando un grave trastorno económico, "estar arruinada" y vivir de las ayudas sociales. Ante tal situación, ha hecho un llamamiento a su familia en uno de los programas más vistos de una cadena australiana de televisión: "entiendo por qué quieren que sea un miembro funcional de la sociedad, sin embargo, tienen que mirar mi diagnóstico y darse cuenta de que eso no va a suceder. No voy a aprender a conducir porque tengo la capacidad de atención de un mosquito".

Clare -que se denomina a sí misma "millonaria en bancarrota"-, reclama ante todo el país: "A mi familia le diría que me den lo que es mío por derecho. Estoy sufriendo".

Uno de sus primos, que también ha accedido a hablar en televisión, considera que la joven ha traicionado a su padre que antes de morir le pasaba todas las semanas casi 500 dólares: " lo que nos gustaría es que Clare consiguiera un trabajo y contribuyera a la sociedad, pero en lugar de aceptar los deseos de su padre fallecido, ha hecho todo lo contrario y ha demandado a su fideicomiso. No sabemos qué hacer. No hemos hecho otra cosa que querer a Clare".