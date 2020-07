Cinco errores que no debes cometer al usar crema solar

En este atípico verano de mascarillas y distancias de seguridad por doquier es preciso seguir utilizando crema solar para evitar las quemaduras, especialmente si vamos a exponernos al sol durante periodos prolongados de tiempo. Asimismo, no es suficiente con que nos demos protector, sino que hay que hacerlo correctamente. A continuación encontrarás cinco errores que no debes cometer para que tu estancia en la playa, en la piscina o en otro espacio en el que te vayas a exponer al sol no sea dañina para tu piel:

No revisar la fecha de caducidad o de apertura del bote

La crema solar también tiene que echarse debajo de la mascarilla En eso incide una campaña de fotoprotección de los farmacéuticos coruñeses A Coruña 18 jun 2020 - 21:33

Como hacemos con los productos de alimentación, con la crema solar también tenemos que estar atentos a su fecha de caducidad. Probablemente no será un problema si compramos un bote nuevo, pero si optamos por seguir usando el del verano anterior existen un par de parámetros que tenemos que revisar. En primer lugar, debemos asegurarnos de que todavía no hemos alcanzado la fecha de caducidad. Y, además, es preciso saber cuándo abrimos ese protector. La mayoría de cremas solares suelen tener una vida útil de un año, con lo cual, debemos asegurarnos de que no hace más de doce meses que desprecintamos el recipiente.

No ponerse crema media hora antes

La crema solar no empieza a hacer efecto de forma inmediata, sino que tarda entre veinte y treinta minutos en ser absorbida por la piel. Es por eso que no es recomendable esperar a estar en la playa o en la piscina para echársela por el cuerpo. Lo más aconsejable es hacerlo en casa y, de este modo, nos la podemos aplicar completamente desnudos. Así no dejaremos sin protección las zonas donde acaba el bañador.

Olvidar ciertas partes del cuerpo

A casi nadie se le ocurriría no ponerse crema en la cara, en los brazos o en las piernas. Sin embargo, hay ciertas partes del cuerpo de las que es más frecuente olvidarse a la hora de repartir el protector solar. Es importante echárselo también en las orejas, los pies y el cuero cabelludo en el caso de esas personas con poco pelo, ya que son zonas que también pueden quemarse.

Echarse protector una única vez

Aunque la crema que usemos sea de buena calidad, los expertos aseguran que es necesario echarse protector solar al menos cada dos horas si seguimos expuestos al sol. Asimismo, también recomiendan renovar la protección después de cada baño. Incluso en los casos en que una crema se anuncie como resistente al agua, se aconseja volver a echarse más protector una vez nos sequemos tras darnos un baño.

Exponerse al sol a la hora de comer

Se dice que cualquier cosa en exceso puede ser mala y en lo que refiere a la exposición solar esa frase es muy acertada. Además de no estar al sol durante demasiadas horas, se recomienda evitar hacerlo en las horas de mayor radiación ultravioleta, que suele darse en el periodo que va de las doce del mediodía a las cuatro de la tarde.