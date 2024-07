Un ciego se intenta subir a un taxi en Madrid y lo que tiene que vivir es indigno: “Mi rodilla”

La vida de una persona ciega no es nada fácil, como se puede imaginar uno. Muchas personas invidentes necesitan de la ayuda de un perro guía para poder hacer las funciones más elementales de nuestro día a día, como dar un paseo o simplemente desplazarse en transporte público.

Si bien es cierto que la evolución de la tecnología ha favorecido mucho para que se rebajen estas dificultades, con apps que les indican, por ejemplo, el color del semáforo o incluso gafas que empiezan a emitir un sonido cuando se avecina un paso de cebra, también lo es que siempre que se pueda ayudar a una persona invidente, mejor.

La tecnología ha ayudado mucho a las personas que no pueden ver

Sin embargo, en este caso ha pasado lo contrario. Y es que un ciego ha contado en redes sociales cómo ha llegado a ser expulsado, como suena, de un taxi de la manera más brusca posible, generando en redes una indignación generalizada por un caso que se podría haber tratado de manera muy diferente.

La razón, injustificada, por lo que este hombre ciego acaba expulsado del taxi: "El perro guía"

El protagonista de esta historia se llama Jonatan, y publica en redes sociales, en su cuenta @armengoljonatan, vídeos sobre cómo es su vida como ciego. Para el que tenga curiosidad, estos vídeos los graba con unas gafas especiales que tienen una cámara incrustada, y que con darle a un botón empieza a grabar lo que tienen a su alrededor.

Los perros guías son esenciales en el día a día de las personas ciegas

El vídeo en cuestión empieza con el problema que sufre Jonatan, y es que un taxista se niega a aceptarle en su coche. "Que no puedo llevar perros", dice el taxista, ya que esta persona invidente iba acompañado por un perro guía... y el conductor del vehículo parece ser que es alérgico a los perros. Pero el quid de la cuestiín no es ese, sino que el taxista, como describe Jonatan en el vídeo, empezó a arrancar cuando intentó subir.

"Vale, pero lo puede decir en vez de intentar llevarme con el coche por delante", dice Jonatan. Esto llega al punto en el que un señor que pasaba por ahí llega incluso a hacer una foto para poder denunciar lo que había pasado con esta persona ciega. "Vamos, yo entiendo que pueda ser alérgico, que pueda tener razón, pero que me lo digan o que no se me lleve por delante", añade la persona invidente.

La respuesta de otro taxista ante lo que vive Jonatan: "Estamos obligados"

Es ahí cuando llega otro taxis en el que, ahora sí, Jonatan consigue sentarse con su perro guía, no sin antes reconocer que se ha hecho daño en la rodilla por el arranque del taxi anterior. Y el taxista que le acompaña le da la razón por lo sucedido. "Ahora como lo vea se lo digo. Es que estamos obligados a llevar a un perro guía. Menudo sinvergüenza el tío", dice el hombre que conduce este taxi.

Los taxis suelen ser muy importantes para desplazarse para las personas ciegas

Jonatan, la persona ciega, añade que le han cogido el número de licencia, por lo que le puede caer una denuncia por lo sucedido al taxista anterior. Incluso añade que, si sigue con ese dolor en la rodilla, tal vez se vaya a pedir una prueba a urgencias. "Sí, denúncialo, yo que usted lo denunciaba. Se ha saltado el semáforo hasta en amarillo. Sabía que le iba a decir yo algo", le dice el taxista mientras le lleva a su destino.

Desde luego, toda esta situación tan desagradable no representa, ni mucho menos, a una profesión tan digna y con buenas prácticas como es la de los taxistas, y el ejemplo más claro es el del segundo taxista. Sin embargo, Jonatan casi se lleva un susto gordo con el primero. Siempre te puede salir alguien que no tenga un buen día, eso está claro.