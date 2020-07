Chicote desvela su receta del pollo asado "con barbacoa casera"

El pollo asado es uno de los platos más nutritivos, sanos y económicos que se pueden disfrutar. Un clásico de la cocina de cualquier hogar al que el chef Alberto Chicote le da una vuelta, con una salsa barbacoa "casera", con la que aderezar la carne de esta rica ave.

La receta de pollo asado de Alberto Chicote

El conocido cocinero ha compartido con sus seguidores de Instagram una sencilla receta que a buen seguro sabrán apreciar, con el pollo, una de las carnes más nutritivas como protagonista.

Primer paso: limpiar y aderezar el pollo

Como bien explica Chicote, la limpieza y el aderezo del pollo son fundamental para que luego su asado sea perfecto: "Para asar el pollo lo he vaciado bien de las visceras y lo he lavado y secado bien. Después le he metido dentro 1 naranja y 1 limón lavados y troceados. Tras esto le he bridado bien y le he puesto en una bandeja de horno solamente con algo de aceite de oliva virgen extra y sal".

Segundo: preparar bien el horno

Una vez el horno esté adecuadamente preparado, es el momento de meter el pollo: "Meto el pollo en el horno a 220 grados y lo dejo unos 15 minutos, pasado este tiempo lo saco, retiro Oda la grasa que haya en la bandeja y vuelvo a meter el pollo con un poco de vino blanco, bajo el horno a 160 grados y lo dejo mas o menos unos 80 minutos más".

Tercero: preparar la salsa

"Para hacer la salsa... empezamos picando bien fino unos 12-14 dientes de ajo hermosos y 2 cebollas rojas. Ponemos en un cazo unos 40 gramos de aceite de oliva virgen extra y pochamos los ajos y las cebollas a fuego suave-medio,cuando estén bien doradas ponemos primero un poco de chile fresco o seco, dependiendo de lo que nos guste, más o menos. Después 50 gramos de vinagre balsámico, 100 gramos de salsa de soja y 200 gramos de vino blanco, dejamos hervir a fuego medio durante 3-4 minutos, añadimos el zumo de 1 limón y de una naranja hermosa, dejamos cocer y añadimos 1 litro de caldo de pollo (si es de huesos tostados, mejor que mejor, si no, caldo blanco)".

El toque final

"Dejamos reducir a la mitad y cuando este añadimos 150 gramos de salsa de tomate (si es casera, hecha por nosotros... mejor, claro) levantamos y terminamos con bien de hierbas frescas picadas (al gusto, aquí todo vale si nos gusta a cada uno) Esta salada vale para este pollo pero es fantástica para cualquier cosa que liásemos por el horno o la parrilla. En casa siempre hago de mas, congelo en cubitos y la tengo lista para sacar en cualquier momento, calentarla y ... a pasarlo bien!!!".