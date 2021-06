Cerrajeros: ¿Te pueden cobrar 1.500 euros por abrir una puerta?

"Servicio urgente de cerrajería con apertura de puerta, cambio de bombín y escudo por cerradura rota" ¿Cuánto calculan que costaría este servicio de cerrajería? Grosso modo podemos estimar unos 100 euros, pero ¿saben a cuánto podría ascender si caemos en las manos equivocadas?

Esto fue precisamente lo que le sucedió el pasado mes de diciembre a Carlos a quien la broma de no poder abrir la cerradura de su farmacia un jueves a las 10.15 de la noche le costó la friolera de 1.533 euros. "La trampilla de su negocio se había quedado encasquillada, así que llamó a un cerrajero que tardó cuatro horas en hacer el trabajo, algo que él nunca llegó a entender", relata a COPERodrigo Pozo Álvarez, el abogado que lleva el caso.

Por desglose, la empresa le había cobrado 54 euros por desplazamento, 69 al ser un servicio urgente, 70 por ser la llamada fuera del horario laboral, 181 euros por el cambio de bombín y 217 por la sustitución del escudo, alguna que otra partida más y los servicios estrella; 544 euros por la mano de obra y 290 por la apertura de la puerta. En total con IVA, la cifra astronómica de 1533 euros.

El caso de Carlos pese a ser sangrante y extremo no es el único. Cada año son muchas las denuncias relacionadas con abusos derivados de reparaciones urgentes con facturas que sobrepasan en muchos casos los 500 euros.

POSICIONAMIENTO PRIVILEGIADO

Cuando estamos ante una de estas emergencias y necesitamos un cerrajero urgente lo primero que se nos suele ocurrir es buscar un contacto en intenet. Lo que sucede es que estas empresas "con mucha publicidad consiguen un posicionamiento privilegiado en las búsquedas con lo que suelen aparecerentre los primeros puestos", explica a COPE, Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE Asturias), organización que ya ha puesto varias denuncias en Consumo y demandas pos abusos de este tipo.

¿QUÉ LE DEBO?

Conocer María el 'modus operandi' de empresas de este tipo puede ahorrarnos un buen susto. Suelen segur un mismo patrón de comportamiento. Cuando llamamos y preguntamos por el precio aproximado la respuesta suele ser la misma: "hasta que no vaya el cerrajero e inspeccione la puerta no le puede decir cuánto le va a costar", explica el abogado Rodrigo Pozo.

Entoces asumes el servicio, llega el cerrajero y cuando le preguntamos '¿cuánto le debo?' llega la sorpresa y comienza la "odisea". "Se aprovechan de una necesidad urgente, donde lo importante para el cliente es que le abran la puerta. En ningún caso de los que conocemos se había indicado nada sobre el precio, entregan el presupuesto para firmar su conformidad a posteriori", afirma Alonso.





FALTA DE TRANSPARENCIA

Para Dacio Alonso el "engaño" radica "en la total y absoluta falta de transparencia en la actuación". Teniendo en cuenta que los precios son libres, "la única condición es que el usuario sepa y conozca al detalle cuánto le va a costar el servicio antes de la intervención; ahí reside la ilegalidad de esta práctica".

Precisamente debido a esta libertad de precios "no se puede hablar de abusividad" lo que tampoco quiere decir "que un cerrajero pueda hacer lo que quiera a la hora de prestar el servicio", matiza el abogado Pozo Álvarez. "Tiene que cumplir con una serie de obligaciones de información y en este caso esas obligaciones han sido total y absolutamente incumplidas por parte de la cerrajería, la gente ha pagado unos precios de los que no estaban informados con carácter previo jugando la empresa con esa urgencia en la que se encuentra una persona a la que se le cierra la puerta de su casa".

El problema a la hora de demandar es que "tienes un presupuesto que no sabes si se ha rellenado antes de abrir la puerta o después. Obviamente la ley exige que sea antes, pero eso es muy difícil de probar". Ahora bien, en el presupuesto "hay otros indicadores que hacen pensar que se han producido irregularidades; no está por ejemplo el cerrajero identificado o aparece el nombre de la empresa con un domicilio social que cuando hemos ido, no hay nadie".





EL SECTOR DE LA CERRAJERÍA, TAMBIÉN AFECTADO

Desde el sector de la cerrajería lamentan estas actuaciones porque aunque no sea lo normal "les afecta y fastidia bastante". Como colectivo se sienten "totalmente desprotegidos", explica a COPE, Iván Rodríguez, gerente de Apecs, Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad. "No considero que estas empresas sean de cerrajería puras y duras, saben perfectamente lo que hacen y legalmente lo tienen todo muy estudiado".

Muchas, advierte el gerente de Apecs, "son multiservicios, que lo mismo hacen trabajos de cerrajería, que de electricidad o cualquier apaño. Se aprovechan de que en la parte de cerrajería existe un mayor desconocimiento por parte del usuario para tirar de tarifas abusivas". Unas tarifas que por otro lado no están reguladas porque "el mercado es totalmente libre" y que por tanto dependerán de lo que cada cerrajero establezca.

Además cualquiera puede ejercer la profesión de cerrajero "no hay nada legislado, no existen unos requisitos como pueda suponer tener una empresa instaladora de gas o de calefacción".

TARIFAS

Por lo general, la apertura de una puerta puede rondar los 100 euros. "Si hablamos de bombillos de alta gama donde ya hace falta una apertura con rotura, la cantidad puede ascender a los 120 -140 euros, pero cobrar 500 euros es muy difícil de entender", explican desde la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad.

CÓMO NO CAER EN LA TRAMPA

Para evitar caer en esta trampa Iván Rodríguez recomienda en primer lugar no tirar de buscadores de Internet. "Trataría de localizar cerrajeros de confianza, que estén en alguna asociación o dados de alta en organizaciones de consumidores".

Y ante todo, pedir un presupuesto. "En el momento que el cerrajero te dice que no te puede dar uno, duda. Un cerrajero profesional en la mayoría de los casos le va a decir al usuario -aunque sea por Whatsapp- que le envíe una copia de la llave, una foto de la cerradura o de la puerta, y reconoce enseguida cuál es el trabajo; sabe si deberá utilizar el método del resbalón o si va a necesitar el taladro, con lo que le podría facilitar un presupuesto sin mayor problema".

Y, ante todo, si una vez realizado el servicio no estamos conformes, no firmemos nada. "Si me presentan una factura de 800 euros yo me negaría pagarla y si la actitud de la empresa ante la denegación del pago me sitúa en una posición complicada, llamaría a la policía, pero el pago es lo último que se debe hacer cuando no se está conforme", aconseja el abogado.

Por último, desde UCE Asturias animan a los afectados a "denunciar y no resignarse" ya que es "la única forma de atacar estos abusos".

