Caña, corto, zurito o botellín: ¿cómo se pide la cerveza en cada comunidad autónoma?

Que España es un país cervecero es innegable. El consumo de este tipo de bebida ha aumentado en los últimos años y nos ha convertido en uno de los países del mundo que más cerveza consume. Cualquier hora es buena para pedir una cerveza y no importa la compañía. Tampoco el tiempo que haga en la calle ni la temperatura. Lo que está claro es que la cultura popular de "ir de cañas" está muy arraigada. No importa que la cerveza sea en copa o en jarra, que tenga más o menos espuma, en tercio o en caña. Lo que está claro es que para gustos los colores pero todos estamos de acuerdo en que no hay nada mejor que una buena cerveza con buena compañía.





Esta costumbre popular, sin embargo, queda manchada por el dilema generalizado que existe especialmente cuando cambiamos de comunidad: ¿cuál es la forma correcta de pedir una cerveza para que no haya equivocaciones?

Caña, corto, zurito, botellín... son muchas formas para pedir una cerveza cuando vamos a un bar y para solucionar este problema, la Asociación de Cerveceros de España ha hecho un mapa en el que se especifican los nombres y las formas más comunes para pedir una cerveza en todo el territorio.





Andalucía

En Andalucía está muy instaurado el concepto de 'tapeo' y desde luego no puede faltar una cerveza. Según los cerveceros, los andaluces emplean el término "caña", cuya medida estándar es de 200 mililitros. Para pedir el botellín de 33 centilitros, y como en la mayor parte del territorio, se califica de "tercio".

Aragón

Aragón añade un nuevo concepto a la hora de pedir una cerveza. Si bien es cierto que utilizan los términos de "caña" y "tercio", pero para referirse a una cerveza de menor tamaño que la caña hablan de "penalti".

Asturias

Asturias sigue la dinámica y emplea el término "caña" para referirse a la bebida más pequeña, mientras que el tercio puede pedirse de forma tradicional, aunque también hay quienes utilizan el término "media".

Baleares

Sin romper con la dinámica, los baleares emplean "caña" y "tercio" para referirse a los distintos tamaños de las cervezas en su territorio.

Canarias

Los canarios, también grandes aficionados a esta bebida, emplean también los términos "caña" y "tercio".

Cantabria

En Cantabria utilizan los mismos términos que en Asturias. Los famosos "caña" y "tercio" son inamovibles aunque, muchas veces, también utilizan el concepto de "media" para referirse a la botella de 33 centilitros, equivalente al famoso tercio.

Castilla-La Mancha

Los castellano manchegos, al igual que la mayor parte de España, se refieren a los distintos tamaños de cerveza con los términos "caña" y tercio".

Castilla y León

"Caña" y "tercio" son las dos formas con las que cualquiera puede referirse a este tipo de bebida. En cualquier caso, los castellano leoneses añaden un formato más: el "corto", que es equivalente a un vaso más pequeño que la caña.





Cataluña

La "caña" sigue siendo el formato elegido por los catalanes para referirse a la cerveza. En cualquier caso, cuando alguno de ellos quiere pedir un "tercio", suelen hacerlo pidiendo una "mediana".

Ceuta y Melilla

En la línea con todo el mapa español, los ceutíes y los melillenses utilizan los términos "caña" y "tercio" para pedir una cerveza.

Comunidad Valenciana

Los valencianos son también unos grandes aficionados a la cerveza y, como en casi toda España, para hacerlo no tendrás más que pedir una "caña" o un "tercio" para que puedan llevarte una cerveza bien fría.

Extremadura

Los extremeños tampoco quieren que haya discrepancias y utilizan "caña" y "tercio" para pedir cualquier tipo de modalidad de cerveza.

Galicia

Se trata de uno de los territorios del mapa español donde pueden presumir de crear una gran cerveza. Todos estamos de acuerdo en que la cerveza gallega es una de las mejores de nuestro país y con el único objetivo de no romper la dinámica, "caña" y "tercio" son las formas de pedir una cerveza.

Madrid

La Comunidad de Madrid se sitúa como la autonomía con más modalidades de cerveza. La "caña" y el "tercio" son completamente inamovibles. Sin embargo, los madrileños añaden el concepto de "doble", que básicamente se define como una caña larga. Es decir, una medida similar a la del tercio pero tirada en una copa.

Murcia

En Murcia tampoco se complican a la hora de designar las cervezas y por ello los términos "caña" y "tercio" son los más populares.

Navarra

En Navarra, al igual que en Madrid, añaden dos nuevos términos para referirse a las cervezas. Si bien la "caña" y el "tercio" permanecen en su sitio, para referirse a un vaso más pequeño de la caña piden un "zurito". Para pedir una caña doble hablan de "cañón".

País Vasco

La dinámica en País Vasco es similar a la de Navarra. La cerveza más pequeña es un "zurito", le siguen por tamaño la "caña", el "cañón" y finalmente el "tercio".

La Rioja

Los riojanos tampoco se complican y siguen las modalidades de sus vecinos del norte. El "zurito" es la cerveza más pequeña, mientras que el "cañón" se configura como la "caña" doble.