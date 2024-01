Cambios en el Abono de Transporte de Madrid desde el 1 de enero: cuánto costará y para quién será gratis

Ya hemos comenzado el 2024, y eso significa que, como cada inicio de año, habrá unos cuantos cambios en todas las materias. También en transporte,

El conocido Abono de Transporte de Madrid sufrirá cambios a partir de las próximas semanas con motivo del cambio de año. Ya sea a consecuencia del alumbrado del centro de la capital, una visita a los muchos museos o incluso a un estadio de fútbol, miles y miles de personas visitan cada día la ciudad, y muchas de ellas optan por el transporte público, por no hablar de los millones que viven en Madrid y que lo utilizan para ir al trabajo o para, simplemente, desplazarse.

Y es que, con motivo del aumento de los precios en el consumo energético a consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, gobiernos centrales y autonómicos se pusieron manos a la obra para aprobar medidas que impulsaran el uso del transporte público por encima del vehículo privado.









Así, el Gobierno impulsó una rebaja general para todas las regiones a comienzo del año de un 30% que, a partir de febrero, la Comunidad de Madrid extendió hasta el 60% en el caso de los abonos mensuales de transporte, y al 50% para los abonos de viajes individuales. Unas rebajas que finalizan el 31 de diciembre pero, ¿qué podemos esperar para el próximo año? ¿cuáles serán los nuevos precios?





El precio de los Abonos de Transporte de Madrid



Existen dos modalidades de tarjeta de transporte en la Comunidad de Madrid, ambos en formato contacless, por lo que sólo se necesita acercarlos al torno para poder coger el tren o sellar la entrada de en el autobús. El primer de ellos no es nominativo, no requiere de identificación personal y puede traspasarse entre usuarios. Se trata de la tarjeta de viaje único y que es recargable de 10 en 10 viajes. Ese formato está rebajado hasta final de año en un 50%. El segundo sí es personal y no puede intercambiarse entre usuarios bajo riesgo de multa. Se trata de un abono mensual con tarifa fija y que, a nivel nacional, cuenta con un descuento de hasta un 60%.









Pero, ¿cuánto costarán los segundos para el próximo año? La primera posibilidad es que se renueven los descuentos, por lo que las tarifas quedarían así:

Abono Zona A: 21,80 euros.

Abono Zona B1: 25,40 euros.

Abono Zona B2: 28,80 euros.

Abono Zona B3: 32,80 euros.

Abono Zona C1: 32,80 euros.

Abono Zona C2: 32,80 euros.

Abono Zona E1: 44,20 euros.

Abono Zona E2: 52,70 euros.

Abono Joven todas las zonas: 8 euros.

Abono 10 viajes: 8,50 euros.









No obstante, a partir de 2024 deberían ser efectiva la renovación. Antes de que se aplicase este descuento, las tarifas eran las siguientes:

Abono Zona A: 54,60 euros

Abono Zona B1: 63,70 euros

Abono Zona B2: 72 euros

Abono Zona B3: 82 euros

Abono Zona C1: 82 euros

Abono Zona C2: 82 euros

Abono Zona E1: 110,60 euros

Abono Zona E2: 131,80 euros

Abono Joven todas las zonas: 20 euros

Abono Tercera Edad todas las zonas: Gratis

Abono 10 viajes: 12,20 euros





Para quién será gratis y la nueva función



Entre una de las novedades que incluye la tarjeta de transporte es la posibilidad de cargarlo desde el mismo móvil, a través de la app 'Tarjeta Transporte', donde también puedes comprobar el saldo y que está disponible tanto para IOS como para Android. Sólo tienes que registrar tu tarjeta bancaria y,tras pulsar en el apartado 'Saldo/Carga', acercar la tarjeta a la parte trasera del móvil. Eso sí, debes tener disponible el lector NFC.

No obstante, y más allá de las rebajas, el propio Pedro Sánchez anunció en el debate de investidura la gratuidad del transporte para menores. Pero, ¿en qué condiciones? ¿para quién? Principalmente, los menores de 18 años. Pero también, en lo que se refiere a los jóvenes, y aunque no se ha especificado. Podría estar la franja entre 18 y 30 años. También incluirá, previsiblemente, a las personas que se encuentren desempleadas y apuntadas al paro.