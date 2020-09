El calvario de Yolanda Ramos atrapada en un hospital africano: "No sabía si iba a volver a ver a mi familia"

La actriz y presentadora Yolanda Ramos acaba de despertar de una pesadilla. La cómica ha regresado esta semana a España después de haberse visto atrapada en un hospital de Islas Mauricio durante casi 15 días. Y la culpa la tiene el coronavirus.

Yolanda viajó a la isla para rodar una película. Antes de comenzar el viaje se hizo todos los tests reglamentarios. Pero a los cuatro días de estar en la isla parte del equipo de la película y ella se contagiaron. "Allí, en cuanto eres positivo, aunque seas asintomático, te llevan al hospital y te ingresan. He estado quince días", asegura a la revista Diez Minutos.

Yolanda se sintió sola, abandonada y en algunos momentos fue presa del pánico. "No sabes si va a derivar a algo peor o si vas a volver a ver a tu familia", asegura. La actriz asegura tajante que el trato en el hospital no fue bueno y ahora tiene miedo por una compañera que sigue allí. "Sólo espero que venga pronto", asegura.

Su pareja y su hija fueron a recogerla a Barajas una vez que pudo regresar a España. Tal como muestran las imágenes de la revista, los tres se fundieron en un anhelado y caluroso abrazo. "Mi chico ha sufrido mucho. Mi hija no se enteró hasta que yo no lo dije en la prensa, pero me inventé que estaba haciendo una peli sobre el coronavirus", ha relatado.

En lo estrictamente sanitario, Yolanda sólo ha tenido un poco de fiebre y mucho cansancio, pero nada más grave. "Sólo pensaba: por favor que se acabe esta mierda. Hay mucha gente que se ha ido en muy pocos días y otra mucha se ha ido sin despedirse. Todos hemos visto a vecinos así y eso te toca mucho", ha lamentado.

UN RODAJE MARCADO POR EL CORONAVIRUS



"Amor de madre" es la película que estaba Yolanda Ramos rodando en Islas Mauricio. Un rodaje que ya se vio afectado por la primera ola de la pandemia. La cinta cuenta la historia de un joven (Quim Gutiérrez) al que acaban dejar plantado en el altar. Por si eso no fuera suficiente, su madre (Carmen Machi), que tiene una compulsiva tendencia a la sobreprotección, decide acompañarle en su luna de miel para así no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida. El director de "Perdiendo el este" (2019), Paco Caballero, dirige esta comedia.