'Black Friday': consulta la lista de los mejores descuentos y el consejo contra el desabastecimiento

Un año más, arranca noviembre y con él está más cerca el esperado 'Black Friday'. Un momento señalado en el año en los comercios y que muchos compradores esperan con especial interés para comprar aquel capricho que tanto desean a un precio mucho más bajo. No hay marca que no se sume a estos descuentos y que no haga una gran promoción de ello.

¿Qué productos tendrán los mejores descuentos?

La tecnología es uno de los sectores, por excelencia, donde podemos encontrar más ofertas y precios que realmente merecen la pena. Sin embargo, no hay sector que se escape a esta fecha y hay una serie de productos básicos, que compras habitualmente o que son realmente necesarios, que vas a encontrar a muy buen precio.

Este año, tras la pandemia, algunos hábitos de consumo han cambiado. Por ejemplo, se espera que los consumidores apuesten más por el pequeño comercio, que aunque haga ofertas algo menores, hay que cuidar de manera especial. Además, la tendencia general tras la crisis generada por la covid-19 va a hacer que los consumidores compren algo menos en esta fecha tan señalada, por lo que las marcas apostarán por adelantar sus ofertas y mantenerlas durante más tiempo.





No hay que limitarse a un solo sector en concreto, son muchos los descuentos que viviremos en el Black Friday y por eso te vamos a ayudar a tener una lista de los básicos indispensables que debes tener en cuenta en una ocasión como esta.

Hogar

Cuántas personas han comenzado su vida lejos de su casa familiar y han dado la bienvenida a la independencia total y absoluta. Unos meses cargados de ilusión en los que la mayor parte del tiempo se la dedicas a decorar tu nuevo hogar y a poner los diversos habitáculos a tu gusto.

Por eso, es importante saber que los sofás, muebles, camas, escritorios, electrodomésticos... también estarán rebajados y probablemente sea un buen momento para adquirir estos determinados productos, ya que no podemos olvidarnos que los descuentos suelen ir acorde al precio, ¿encontrarás alguna ganga?

Ropa, calzado y maquillaje

Por supuesto, el Black Friday hace que las tiendas de ropa se llenen y se agoten muchas prendas de las que estábamos enamorados durante el año, pero nuestra economía no nos permitía comprarla. Se ha de tener en cuenta por tanto que las zapatillas que tanto nos gustaban, el abrigo que nos resguardará del frío o esos productos de maquillaje de marcas tan caras, son una buena elección en esta fecha.

Regalos de Navidad y cumpleaños

No esperes a que lleguen las fechas de Navidad, adelántate y piensa en lo que quieres regalarle a tu pareja, seres queridos o amigos en diciembre. Así como los cumpleaños con fecha posterior del Black Friday, ten en cuenta qué es lo que ibas a comprar para esa persona especial y consíguelo rebajado.

¿Cómo evitar el desabastecimiento?

Desde las últimas semanas hasta estos días llevamos viviendo una extraña situación en la que muchos productos cuyo suministro pensábamos garantizado están escaseando. Se trata de cosas tan esenciales como los microchips, las botellas y hasta materias primas necesarias en construcción. Esta realidad está empezando a afectar en los tiempos de espera a la hora de recibir productos que queremos adquirir, además de en el precio. Es por ello que se hace más necesario que nunca atender a algunas recomendaciones y consejos.

El consejo principal que dan los expertos sobre el desabastecimiento que podemos vivir es ser previsor. Esto se puede concretar en infinidad de estrategias a la hora de comprar en el 'Black Friday' o en Navidades, pero puede ser una buena idea adelantarse y empezar a encargar y comprar los regalos que sabemos que vamos a hacer.

Los productos tecnológicos, por su fuerte dependencia de los microchips, serán algunos de los más afectados, así que teléfonos, ordenadores, tablets, impresoras, relojes inteligentes y cualquier cosa que se pueda imaginar que necesite un cargador, será probable que sufra algún tipo de retraso en estas fechas. Cuidado este 'Black Friday' y no dude a la hora de reservar aquellos regalos que podrían verse afectados por el desabastecimiento.