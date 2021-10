Se acerca el Black Friday, ¿Cuándo empiezan los grandes descuentos?

Black Friday, un día que esperamos con ansia y que no solamente pensamos en él por las compras que vayamos a hacer o por los descuentos que vayamos a encontrarnos en los productos que tanto tiempo llevábamos esperando tener, sino también por los planes sociales que hacemos con nuestros amigos o familias para hacer estas compras en la mejor compañía.

Pero... ¿qué día será este año el Black Friday? Como cada año se celebrará el día de después de Acción de Gracias, el viernes 26 de noviembre. Una fecha que millones de personas ya tienen grabados en la mente y que ya planean con su mejor compañía, ya que no podemos acudir a comprar con un amigo o familiar que no esté al mismo nivel que nosotros o que no quiera comprar al mismo ritmo.

¿El objetivo de este día? Ahorrar al adquirir productos que se suben de precio durante todo el año y, por supuesto, adelantarse a las compras de Navidad de las que faltaran menos de un mes. Por lo que es una fecha estupenda para aprovechar y adquirir todo aquello que queremos regalar a los más allegados.

Aunque oficialmente el viernes negro es el 26 de noviembre, para aprovechar el tirón comercial muchas son las marcas y tiendas que dan comienzo a sus rebajas días antes y las mantienen durante todo el fin de semana. Una comodidad para aquellos que no puedan comprar ese viernes y deseen hacerlo otro día.