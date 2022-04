Biocultura pone el foco en "ecogastronomía" para cinco millones de "veggies"

La ecogastronomía con base en los alimentos ecológicos, la salud del consumidor y el bienestar del planeta será uno de los ejes destacados de la próxima edición BioCultura BCN 2022 con propuestas para los casi cinco millones de personas que se consideran "veggie" (veganas, vegetarianas o flexitarianas) en España.

Lo explican, en un comunicado, los organizadores del certamen, que volverá a celebrarse del 5 al 8 de mayo en el Palau Sant Jordi de BCN, en el que recuerdan que "el término "ecogastronomía", hace referencia principalmente a una serie de criterios que se aplican a la hora de elaborar un plato, gestionar un establecimiento u ofrecer un servicio gastronómico", detallan desde BioCultura.

De hecho, una dieta "ecogastronómica" puede ser tanto "omnívora" como "vegetariana" y "vegana", especifican desde BioCultura, que ofrecerá un demostración culinaria sobre la materia en su próxima edición barcelonesa, explican.

Recuerdan que el último informe The Green Revolution 2021, sobre el movimiento "veggie" en España constata que su número no ha parado de crecer en los últimos años, "convirtiéndose en un auténtico tsunami" que suma más de 5 millones de seguidores en España, lo que supone un crecimiento del 34% con respecto a 2019.

"Sin embargo, los productos veganos que encontramos en el mercado no son, ni muchísimo menos, ecológicos. Si no se utilizan alimentos certificados 'bio', ese tipo de veganismo no puede ser considerado una ramificación de la ecogastronomía", explican.

Entre los criterios de la "ecogastronomía" detallan el uso de "ingredientes ecológicos"; el "empleo de técnicas de cocina que tengan muy en cuenta la calidad y la naturaleza de los alimentos", en referencia a la llamada "cocina natural"; o criterios "medioambientales en la gestión de la energía, el agua y los productos de limpieza", entre otros.

BioCultura, la feria decana en España en estilos de vida y consumo sostenible, es un certamen anual, que se celebra en Madrid y Barcelona -y, cada dos años, en Sevilla y Valencia, Bilbao y A Coruña-, como punto de encuentro de "productores, distribuidores, profesionales y consumidores" del sector, que abogan por un "dar el paso definitivo hacia un mundo realmente sostenible".