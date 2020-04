Un bebé le quita el juguete a un perro gigante de la boca y ocurre lo más insospechado

La inocencia en muchas ocasiones no tiene límites. Lo vemos reflejado en muchas ocasiones, no solo en animales despreocupados, en buenas personas o en casos excepcionales, sino que la mayoría de ocasiones se trata de lo más evidente: niños pequeños. Más concretamente en bebés que no tienen miedo a la hora de meter su mano en la boca de un perro gigantesco o en dejarse empujar por otros cachorros, pensando que solo quieren jugar con ellos. Es el caso de una bebé de apenas unos meses de edad que, tras conocer por primera vez a todo un San Bernardo, no tiene miedo de arrebatarle el juguete de su propia boca.

Sin embargo, al contrario de lo que muchos podrían pensar de primeras, ocurrió lo más insospechado. Un vídeo publicado por el padre de la pequeña en redes sociales se ha vuelto viral cuatro años después, después de que Anthony Susnjara compartiera un nuevo vídeo en su canal de Youtube que revela cómo evolucionó la relación entre Sophie, un perro de ahora 7 años, y la niña.

UN BEBÉ TRATA DE ARREBATAR A UN PERRO SU JUGUETE

En un vídeo publicado en su canal de Youtube, Anthony Susnajara quería compartir un tierno momento que estaba viviendo desde la cama de su habitación. Sobre ella estaba su hija, de apenas 10 meses de edad, y su perro Sophie, un San Bernardo hembra de tres años. La niña está jugando con un aro naranja que enseña al animal y que, incluso, ofrece. El perro, por supuesto, no rechaza la invitación y arrebata el juguete a la niña de las manos. Sin embargo, lo que deja a todos perplejos es la reacción cuando el bebé intenta recuperarlo.

En la mayoría de los casos estamos acostumbrados a ver perros territoriales, sobre todo con la comida y los juguetes. Si a eso añadimos que se trata de un perro que es cinco veces del tamaño del niño, el riesgo de una mala reacción producto de un movimiento brusco provoca incluso más temor. No obstante, nada de eso ocurre, y la niña es capaz incluso de meter su diminuta mano en la boca del San Bernardo para arrebatarle el lazo naranja y volver a entregárselo entre las risas de su padre que graba toda la escena.

El propio Anthony escribía en redes sociales: “Nuestra hija de 10 meses y nuestro San Bernardo de 3 años Sophie son mejores amigas. Sophie es tan cariñosa y amable que solo quiere compartir”.

CUATRO AÑOS DESPUÉS, ESTO OCURRE

Un vídeo que se ha vuelto aún más viral de lo que ya fue hace cuatro años, después de que Anthony compartiera unas imágenes similares, ya cuando su hija está a punto de cumplir 5 años y prácticamente es igual de grande que Sophie. En estas nuevas imágenes puede verse a la perra de igual manera tendida sobre el sofá mientras juega con la pequeña, que le agarra de la cabeza y realiza gestos de rechazo cuando huele su aliento. “Abrázala”, le indica su padre mientras graba la escena.

Aunque puede apreciarse que el San Bernardo es más mayor, pero sigue siendo igual de dócil y cariñoso con la niña. Un vídeo que, como en tantas otras ocasiones, demuestra que el amor entre un perro y su dueña puede mantenerse inquebrantable de principio a fin.

DEJAR A UN PERRO SOLO JUNTO A UN BEBÉ

En ambos casos, Anthony se mantenía cercano tanto a su hija como al perro, pero cualquier cosa podría haber pasado. Algunos de los usuarios que comentaban en el vídeo señalaban el peligro de este tipo de situaciones. Por ello, los expertos aconsejan no dejar inmediatamente a los bebés junto a animales de gran tamaño cuando acaban de llegar del hospital a su nuevo hogar. En el caso de este niña, ya tenía 10 meses en el momento en el que se graba el vídeo, pero estos expertos señalan algunos trucos para acostumbrar a las mascotas a los más pequeños.

Uno de ellos es traer ropa y accesorios desde el hospital hasta la casa antes de que llegue el niño. De la misma forma podemos ir acostumbrando al perro al bebé antes si quieres de que este nazca, acostumbrándole a gestos tan simples como mecer la cuna o fingir que ya estamos cambiándole los pañales.