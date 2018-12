Aprende a planchar una camisa con "Bertín Osborne lo hace mejor"

Bertin Osborne se está dejando seducir por el poder de las redes. Más concretamente, por la fuerza de YouTube y sus tutoriales.

No es que el cantante se haya suscrito a un canal en concreto, lo sorprendente es que ha decidido abrir el suyo propio. ¿Para hablar de música o conciertos? ¿para recomedar alguno de los productos que publicita? Nada de eso.

Ahora Bertin está metido de lleno en "Bertín lo hace mejor" porque "yo estoy aquí para haceros la vida más fácil". Quiere explicar "como se hacen las cosas sencillas de la casa y del día a día" por eso, en su canal, contará trucos y dará algunos consejos para la vida doméstica.

"Inauguro mi canal de YouTube", escribe Bertín, "con mi primer tutorial porque hay cosas que se me dan muy bien y quiero compartirlas con vosotros. Y empezamos con una de mis tareas favoritas, PLANCHAR".

Así es, en su primer vídeo en esto de YouTube y los tutoriales, el cantante enseña "Cómo planchar BIEN una camisa": "Hay que ver cómo va la gente por la calle", dice el artista.

Sin perder su sentido del humor, el cantante apunta que lo primero para poder planchar bien una camisa es "tener una camisa que esté suficienteme arrugada".

Paso a paso, plancha en mano y camisa arrugada en la tabla, Bertín cuenta las diferentes partes que hay que planchar y cómo debe hacerse. No se olvida de detalles como enchufar la plancha porque "se han dado casos de gente que no tiene ni idea". Y cuenta su primer truco. Colocar encima del botón de la camisa un dedal o una cucharilla para que cuando planches encima, el botón "no se derrita"

El cantante, que no sabe "donde hay que darle" cierra la grabación pidiendo que le den un like