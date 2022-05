Recomendaciones de los médicos ante las alergias primaverales: mascarillas y cambiar de ropa al volver a casa

Las enfermedades alérgicas por pólenes(las más frecuentes en primavera), afectan en nuestro país a más de ocho millones de personas, siete de los cuales son alérgicos a gramíneas seguidos en orden decreciente por alergia al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria, según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Las alergias afectan a nuestro sistema respiratorio y lo debilitan. Un alérgico de cierta edad sabe que el alérgeno le entra por la nariz y le ocasiona picor intenso, secreción nasal y ojos llorosos. "Eso crea mucha inflamación que puede debilitar las barreras de tu cuerpo, y podría ser más fácil que entren los virus", advierte la doctora Lakiea Wright, alergóloga del Hospital Brigham and Women's de Boston.

Los alergólogos -como la doctora Wright-, recomiendan que mucho antes de que entre la primavera y aparezcan los síntomas, los alérgicos tomen precauciones para mantener los pulmones sin ningún tipo de afección (hay que advertir que una alergía puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y no se puede estar preparado).

¿Qué hay que hacer? Si la alergia está diagnosticada y tiene una medicación específica, el alérgico debería comenzar a tomar esa medicación. "Empieza a tomar tus medicamentos, como los antihistamínicos y los esteroides nasales, temprano, antes de la temporada, para ayudar a controlar esos síntomas" aconseja la especialista del Hospital Brigham de Boston.

La World Allergy Organization (Organización Mundial de la Alergia) en su "Libro blanco sobre la Alergia" alerta del aumento de las enfermedades alérgicas en todo el mundo tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo y subraya la necesidad de que esta circunstancia se considere como un problema mundial de salud pública.

¿Cómo se debe proteger un alérgico?

Hay horas del día en el que vemos como el polen está en el aire. Lo vemos y lo respiramos, por ello, hay momentos a lo largo del día en los que los alérgicos deben tomar medidas para evitar exponerse mucho al polen.

¿Cómo podemos sufrir de una manera más liviana las consecuencias de la alergia? ¿Qué podemos hacer para estornudar menos, cómo evitamos que nos lloren los ojos o conseguimos que no nos pique la nariz? Preguntas que nos responde el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de la Cadena COPE.

"La polinización suele ser mayor entre las cinco de la madrugada y las diez de la mañana y luego, entre las ocho y las diez, once de la noche. Durante ese tiempo hay que protegerse más como cerrar las ventanas. Otra recomendación es usar gafas, los ojos se ponen rojos y puede sufrir una conjuntivitis, las gafas van a proteger bastante. Si vas en el coche, mejor llevar las ventanillas subidas y poner el aire acondicionado. Al volver a casa, muy importante cómo nos quitamos y recogemos la ropa que hemos tenido en la calle. En la ropa tenemos mucho polen, lo mejor al llegar a casa es cambiarse y no sacudir ni agitar la ropa de la calle", nos recomienda el doctor Pérez Almeida que subraya el papel que ha tenido durante estos dos últimos años un complemento al que nos hemos habituado por la pandemia: la mascarilla.

"Ante el alérgeno hay que protegernos, sobre todo las vías respiratorias, y una forma de proteger esas vías es con la mascarilla. El año pasado los pacientes que tenían alergia, al llevar mascarilla, se sintieron mucho mejor. Por lo tanto, moraleja: sigue con la mascarilla".





Alergia y Covid: similitudes y diferencias

Desde hace dos años, la pandemia por coronavirus marca el mapa de la salud mundial y, al llegar la primavera, hay muchas personas que no tienen claro si lo que les está pasando es covid o sufren una intensa alergia. Mucosidad, picor de nariz, tos, estornudos...

Seguimos con las preguntas al doctor: ¿Es alergia?, ¿me he infectado por coronavirus?

"Momentos complicados estos con mucha alergia y con el covid circulando. Para diferenciar a uno y otro hay que tener en cuenta: primero, cómo empieza la enfermedad o la afección. Cuando hablamos de una alergia, hablamos de un alérgeno, algo a lo que ya somos sensible y cuando llega el cuerpo reacciona de forma exagerada y aparece toda la sintomatología. Otra cosa es el covid, cuando se introduce en nuestro organismo, este comienza a sacar toda su defensa para luchar contra él. La sintomatología no aparece de hoy para hoy, sino que hay un tiempo en el que se da la lucha de nuestro organismo y luego ya aparece la sintomatología", diferencia el doctor Pérez Almeida.

Pues esa sintomatología de la afección: la alergia y la enfermedad: el coronavirus, no son totalmente iguales aunque sí hay similitudes: "Un síntoma clave es la fiebre. En una alergia nunca vas a tener fiebre salvo que se complique con otra cosa, algo que sí ocurre en el covid. Otra diferenciación es el moqueo, cuando tienes alergia sale un agua blanquecina por la nariz, molesta, pero sin más; cuando tienes covid ese moqueo puede cambiar de color. Otra diferencia es la tos, que en el caso de la alegia más que tos es estornudo y en el caso del covid, la tos es seca. Otro síntoma sería el cansancio: el covid te produce cansancio todo el tiempo y todo el día; en el caso de la alergia puedes tener un malestar puntual a primera hora de la mañana o última de la tarde, en el covid la sintomatología la tienes durante todo el día mientras dura la enfermedad" subraya el doctor Pérez Almeida.





Alergias y alimentación

Las alergias respiratorias son las más prevalentes y son muchos los alérgenos ambientales que provocan alergia. Sin duda, en primavera aumentan cuando los pólenes se concentran en el ambiente, pero también sufren un repunte en el otoño entre las personas que reaccionan ante los hongos y algunas personas se mantienen en riesgo todo el año debido a su contacto con el polvo o los contaminantes del aire que respiramos.

Luego están alergias a los alimentos desde los frutos secos, mariscos, algún tipo de pescado o a los cereales (cada vez hay más personas celíacas). Al margen de ser alérgico a algún alimento, ¿podría nuestra alimentación ayudar a sobrellevar la alergia?

Como destaca el doctor Pérez Almeida, "ahora, en primavera nos afectan los pólenes y, en estos casos, la alimentación no tiene nada que ver. Ahora sí, debemos tener precauciones si tenemos alergia a algún alimento. Es tan importante que en muchas aerolíneas si se sabe que algún pasajero es alérgico, por ejemplo a los frutos secos, se pide al resto del pasaje que no coman cacahuetes para evitar que a través del aire, le llegue restos al pasajero alérgico. O si eres alérgico al marisco se debe decir en un restaurante para que no te sirvan nada que haya estado en contacto con ese tipo de alimento".

Asma, rinitis, anafilaxia, alergia a drogas, alimentos e insectos, eczema, urticaria y angioedema son algunas de las alergias que van en aumento en todo el mundo como subraya el Libro Blanco sobre Alergia. Un aumento de alergias, especialmente importante en los niños, en las dos últimas décadas. "A pesar de este aumento, los servicios para pacientes con enfermedades alérgicas están dispersos y lejos de ser ideales. Muy pocos países tienen servicios adecuados en este campo de la medicina. "Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cientos de millones de sujetos en el mundo sufren de rinitis y se estima que 300 millones tienen asma, enfermedades que afectan notablemente la calidad de vida de estos individuos y de sus familias, y que además generan un impacto negativo en el bienestar socio-económico de la sociedad. La atención de las enfermedades alérgicas debe ser llevada a cabo por especialistas en alergología para que se logre un nivel adecuado de atención para todos los pacientes con estas enfermedades. La falta de tal atención, conduce a morbilidad y mortalidad evitables y a un aumento sustancial e innecesario de los costos de los sistemas de atención de la salud y presupuestos nacionales. Se estima por la OMS que cada año se producen 250.000 muertes por asma en el mundo, siendo la mayoría evitables".