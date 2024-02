El cáncer es una de las peores enfermedades a las que podría enfrentarse una persona a lo largo de su vida. Una enfermedad de la que, por suerte, cada vez se conocen más detalles sobre los procesos que provocan que una célula normal mute en una célula cancerígena.

Entre los causantes de esto se encuentran el envejecimiento, la genética y los tóxicos presentes en el medio ambiente. Sin embargo, no siempre son los factores fundamentales y muchas veces la alimentación también pude tener un papel fundamental. Y es que, aunque no lo creas, lo que comes puede afectar directamente al desarrollo de algunas enfermedades crónicas. Entre ellas, precisamente, el cáncer.





Los expertos siempre nos advierten de la importancia de seguir una buena alimentación, para ello tiene que ser equilibrada y saludable, de ahí que siempre se insista en incorporar a nuestros platos frutas o verduras. De hecho, muchos alimentos tienen compuestos beneficiosos que pueden ayudar a disminuir el riesgo de sufrir cáncer. O al menos de disminuir el crecimiento. También existen varios estudios que demuestran que el mayor consumo de ciertos alimentos puede estar asociado a un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Ya en la Universidad de Zagreb, en Croacia, se realizó un estudio en ratones, que demostró que este alimento tiene propiedades para frenar el crecimiento de los tumores cancerígenos y para acabar con ellos. Y recientemente un estudio de la Universidad Complutense de Madrid ha certificado que su consumo presenta propiedades antitumorales selectivas.

El alimento que debes incluir en tu dieta para reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon

Se trata de la miel. Y más concretamente de la miel enriquecida con otros productos apícolas, como puede ser la jalea real y el propóleo. En el estudio de la universidad madrileña, publicado en 'Antioxidants', explican que se han analizado las propiedades antitumorales de distintas variedades de miel enriquecidas con diferentes productos apícolas (entre 2 y 10% de jalea real y/o propóleo) en células hepáticas normales y tumorales.

De todas las muestras analizadas, la miel de castaño enriquecida con un 10% de jalea real y un 10% de propóleo mostró que hubo una mayor muerte de las células tumorales, sin que esta pudiera llegar a afectar a las células sanas. Es decir, el consumo de la miel con estos otros productos apículos contribuye a que haya una mayor muerte de células cancerígenas sin que esta afecte a las células normales, lo cual demuestra esa capacidad selectiva del producto para actuar solo en las tumorales.





Según los expertos, su consumo es bueno para reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon. No obstante, también es beneficiosa para otros tipos de cáncer, como el de próstata, piel, hígado y pulmón.

Un estudio desvela el alimento que debes tomar todos los días en ayunas para reducir el colesterol

En los últimos años ha quedado más que demostrado que la alimentación es una pata fundamental para tener una vida saludable y evitar ciertas enfermedades. Y es que también un estudio reciente publicado en 'The British Journal of Nutrition', ha desvelado las ventajas y los numerosos beneficios de tomar fresas en ayunas para ayudar a reducir el colesterol.

Esta investigación se centró de un análisis de ensayos, de forma controlada pero aleatoria, para comprobar el efecto de comer esta fruta cada mañana en ayunas. El equipo de investigadores midió la presión arterial, el colesterol total, tanto el bueno como el malo, e incluso la glucosa en sangre en ayunas de todos aquellos que participaron en el estudio.





Así, al analizar los resultados descubrieron que todos aquellos que tomaron fresas en ayunas todos los días redujeron de manera significativa los niveles de la proteína C reactiva. Esta, en el caso de estar alta, podría afectar al hígado.

"Las fresas redujeron significativamente los niveles de PCR y pueden mejorar el CT y el colesterol LDL en personas con niveles iniciales altos", recoge el estudio. En otras palabras, además de reducir los niveles de proteína C reactiva, también mejora el colesterol total y el colesterol "malo" de quienes tengan los niveles elevados.