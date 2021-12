Adiós a los rayones: deja tu coche como nuevo por menos de 15 euros y sin tener que pintarlo

Si tienes coche sabrás lo importante que es que no tenga ni el más mínimo golpe para que luzca siempre como recién salido del concesionario. Los accidentes son algo que no se pueden evitar, pero conducir de forma adecuada hace que se reduzcan las posibilidades de que tu coche sufra golpes. Sin embargo, los incidentes más comunes en los coches son los arañazos. Estos se pueden producir tanto por un leve roce entre coches, como por algún material que levante la pintura como puede ser una llave, y no solo depende de tu prudencia, sino también la del resto de ciudadanos.

Un arañazo no tiene una gran importancia, pero hace que tu coche deje de lucir impecable y se abra una incógnita. ¿Dar un parte a tu seguro para arreglar un leve arañazo que no impide para nada la función que realiza el coche o no hacer nada y mantenerlo en tu coche durante años?





Desde COPE.es traemos un truco para que no te tengas que hacer esta pregunta y puedas tu mismo solucionar esos pequeños arañazos de una manera fácil, económica y sin necesidad de pintar. A menudo se ve en publicidad productos "mágicos" como rotuladores que hacen que desaparezca el arañazo en segundos y otros productos, pero en realidad no tienen efecto y tratan de engañar al comprador.

Con este truco casero, podrás arreglar todo tipo de arañazos, especialmente aquellos producidos por un material como una llave. Además, la pintura no tendrá diferencias con las otras partes del coche. La compra de todos los productos no te supondrá una inversión de más de 15 euros y además estos te valdrán para poder hacer el proceso en numerosas ocasiones.

Lavar, lijar y pulir

El primer paso que tienes que seguir eslimpiar el coche. Tu automóvil debe estar impoluto para iniciar este truco, al menos en la zona del arañazo, por lo que se aconseja hacerlo a mano con una esponja limpia para asegurarte de que no queda suciedad.





El siguiente paso puede resultarte sorprendente, pero es el paso que debes seguir si quieres arreglar tu arañazo. Deberás raspar toda la zona en la que está el arañazo con una lija. Para esto lo más aconsejable es comprar lijas de grano 400, 1.000, 2.000 y luego 3.000. Algunas son difíciles de encontrar en tiendas, pero por interés si se pueden conseguir con facilidad. Para raspar, basta con echar agua sobre el arañazo y lijar suavemente en círculos. Así, lo que conseguimos es que la pintura de arriba y la de abajo se unan, se difumine, y no se note mucho. Pero esto no es suficiente, ya que al irse el agua se notará.

Por último, hay que pulir la zona. Lo que hay que hacer es coger el pulimento, ponerlo en la esponja y cuando esta absorba el líquido empiezas a lijar toda la zona en círculos para que no se quede ninguna zona diferente.





Este truco es completamente efectivo, pero tienes que tener en cuenta que solo lo podrás realizar una vez en cada zona de tu coche, ya que al desgastar la capa de laca de la pintura, no podrás emplearlo otra vez y levantarías la pintura. Aunque sí lo puedes utilizar varias veces en distintas zonas que tengan la pintura intacta.

De esta manera, conseguirás eliminar ese arañazo tan molesto de tu coche sin necesidad de dar un parte al seguro que te cueste dinero o penalice tu póliza o tener que llevar en el coche un arañazo durante años.