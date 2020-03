Los bulos sobre los seguros de coche que ha generado la crisis del coronavirus

Ir al trabajo o volver, asistir a mayores, hacer la compra, son los supuestos en los que podemos movernos y para algunos de ellos necesitamos el coche. ¿Qué ocurre si tenemos un accidente? ¿Nos lo cubre la aseguradora? Y, ¿si no estamos en ninguno de esos supuestos? El seguro de coche funciona como siempre. No cambia nada por la declaración del estado de alarma. No se modifican las protecciones.

El bulo sobre los seguros de coche

Corre por las redes que el estado de alarma anula las coberturas. Uno de los bulos que corre por las redes es el cambio de cobertura de los seguros de coche. Falsas informaciones sostienen que las aseguradoras, en caso de accidente durante el estado de alarma, no asumen la responsabilidad, salvo que podamos acreditar que el desplazamiento se hacía por alguno de los supuestos del Real Decreto. Es decir, para ir a un centro sanitario, hacer la compra o asistir a mayores o dependientes. Hay que saber que los seguros de automóvil no cambian las coberturas, no les afecta el Decreto del Gobierno. Las aseguradoras actuarán con normalidad en cualquier modalidad, tanto si el seguro es a terceros como a todo riesgo.

Grúa y partes de accidente

Dependiendo de su contrato, seguirán acudiendo al lugar de los hechos, con grúa si hace falta, y se tramitarán los partes como siempre. Se ha difundido la falsa noticia de que “en el estado de Alarma las aseguradoras no se hacen responsables de asistir y cubrir los accidentes de tráfico amparados por la póliza salvo que se demuestre que el motivo del desplazamiento estaba amparado por la Orden Ministerial”. Ante la alarma creada, el Director de comunicación de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, Eduardo González Ercoreca, asegura a COPE que el estado de alarma no modifica la protección y que “no es cierto que se anulen o cambien las coberturas. Los seguros siguen funcionando igual que siempre”. Quiere dejar un mensaje de calma y tranquilidad “pueden estar tranquilos”, dice.

Otra cosa es que el accidentado tenga que responder ante las fuerzas de seguridad o la administración acerca de por qué circulaba ante las restricciones para usar la vía pública o incluso pagar las correspondientes multas. Es independiente de la cobertura del seguro de automóvil.