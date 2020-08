¿Qué actividades pueden suponer un mayor riesgo frente al coronavirus?

En numerosas ocasiones, muchos nos proguntamos que si las actividades que realizamos a lo largo del día puden suponer un riesgo para nuestra salud, en relación a contraer el coronavirus. Pues para sacarnos de dudas, la Tecnical Medical Association (TMA) a partir de un estudio, ha conseguido elaborar una lista en la cual se determina de mayor a menor, el riesgo que suponen realizar algunas actividades que la mayoría podemos realizar con cierta frecuencia en nuestro día a día. Con estas actividades, la Tecnical Madical Association se refiere al riesgo que supone abrir un el buzón de correos, ir al bar o incluso ir a misa.

Además, los médicos que integran la Unidad de Covid-19 y el Comité sobre Enfermedades Infeccionas del Texas Medical Asocciation, ha difundido a través de redes sociales, un gráfico donde se exponen una serie de acciones cotidianas y el nivel de peligrosidad que supone realizarlas. Concretamente, la Asociación de Médicos de Tejas, ha elaborado un listado de 37 actividades, que en su gran mayoría pueden resultar muy cotidianas. Y es que recordamos que en España, estamos inmersos en una segunda ola de contagios.

Es por lo tanto, que tener en cuenta este tipo de estudios resulte muy práctico para prevenir nuevos contagios. En esta lista en concreto, se detallan acciones que todos podemos realizar tanto cuando estamos en casa, como cuando nos disponemos a salir a la calle.

Be informed. Know your risk. Stay safe. pic.twitter.com/t6G71wAHU6