Valencia, Alicante y Murcia se apropian del octavo quinto premio, el 81610

El número 81610 cantado por los niños de San Ildefonso en el Teatro Real ha sido agraciado con el octavo quinto premio de la Lotería de Navidad y está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo. Al tratarse de un premio inferior a los 10.000 euros, los agraciados no tendrán que pagar a Hacienda.

El premio ha estado muy repartido, aunque sobre todo ha ido a para a Crevillente (Alicante), con 50 series; Águilas (Murcia), con 46; Guardamar del Segura (Alicante), con 40; y Silla (Valencia), con 19.

El número fue cantado a las 13.12 horas en el noveno alambre de la novena tabla. Ilyas Akrouh y Samuel Dávalos Durán han cantado número y premio y José Ángel Encarnación Santa y Bileiky Lisselot Arias y Bileiky Lisselot Arias Ciprián han extraído las bolas.

Este premio también ha recaído en administraciones de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Baleares, Las Palmas, Huesca, Cantabria, Guipuzcoa, Granada, Las Palmas, Albacete, Almería, Asturias, Vizcaya, A Coruña, Guipuzcoa, Pontevedra, Sevilla, Valencia y Zamora.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 20.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre más de 26 millones de premios por un valor total de 2.380 millones de euros. Como se han emitido 170 series de cada número y cada billete consta de 10 décimos, en total serán 1.700 décimos los agraciados con este premio en el sorteo extraordinario.

¿Cuánto dinero se lleva cada décimo?

Si te ha tocado la lotería en esta edición, puedes comprobar fácilmente cuánto dinero recibirás. Hay que dividir entre diez para calcular el dinero que se lleva cada décimo en el caso de que el número sea premiado.

1º premio o el 'Gordo': 4.000.000 euros

2º premio: 1.250.000 euros

3º premio: 500.000 euros

4º premio: dos premios de 200.000 euros

5º premio: ocho premios de 60.000 euros

Pedrea: 1.794 premios de 1.000 euros

Números anterior y posterior al 1º premio: dos premios de 20.000 euros

Números anterior y posterior al 2º premio: dos premios de 12.500 euros

Números anterior y posterior al 3º premio: dos premios de 9.600 euros

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 1.000 euros

Centenas del 4º premio: 198 premios de 1.000 euros

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 1.000 euros

Reintegro: 9.999 premios de 200 euros

Los premios inferiores a 10.000 euros estarán exentos de pagar impuestos. Aquellos que superen dicha cifra tendrán que dar a Hacienda un 20% del premio. Los premiados no necesitarán hacer ningún trámite específico, ya que Loterías y Apuestas del Estado retiene el importe del tributo al cobrar el premio y se lo ingresa directamente a Hacienda. La tributación a Hacienda no es acumulable, por lo que si le toca diferentes premios inferiores a diez mil euros no tendrá que tributar por ninguno de ellos.