¿Qué personas no pueden participar en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad?

Este viernes, llega elSorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con una buena cantidad de premios y la esperanza de dejarnos un buen pellizco en nuestros bolsillos.

Cada año, millones de españoles buscan la suerte a partir de las nueve de la mañana y miran hacia el Teatro Real de Madrid, lugar en el que se celebra este histórico sorteo.

No obstante, hay determinados casos en los que no se puede participar en el sorteo. En nuestro país está regulado por la Ley 13/2011 de Regulación del Juego . En esta normativa se realiza una serie de prohibiciones específicas a personas que no pueden participar en los juegos de azar.





Si cerramos el foco en la Lotería de Navidad, estas serían las personas que no pueden jugar, según la ley anteriormente citada:

En primer lugar, los menores de edad tienen prohibido participar en cualquier tipo de juego de azar. Serán en este caso sus padres o tutores legales quienes jueguen en representación del menor.

Las personas legalmente incapacitadas tampoco podrán ni participar ni reclamar ningún tipo de premio. De nuevo, serán los tutores legales quienes tengan que realizar las apuestas, comprar los décimos o participaciones pertinentes e incluso reclamar los premios, en el caso de ser agraciados.

Tampoco podrán hacerlo las personas con adicción al juego. En este caso, tienen la posibilidad de solicitar ser incluidas en una lista de exclusión voluntaria que les incapacite para participar.

Los ejecutivos y directivos deLoterías y Apuestas del Estado, así como familiares y familiares de segundo grado, tampoco pueden participar en ningún sorteo organizado por esta entidad. Es decir, ni ellos ni sus cercanos podrán ni comprar participaciones, así como tampoco cobrar ningún tipo de premio.

Por último, no podemos pasar por alto a los accionistas, partícipes o incluso titulares de la empresa operadora del juego, que tampoco podrán jugar al mismo. Tampoco los involucrados en la organización y preparación del mismo, así como sus parejas, cónyuges, personas convivientes e incluso familiares cercanos. Además, no podrán hacerlo ni directa ni indirectamente, es decir, a través de terceras personas.

¿Cuáles son los números agotados de la Lotería de Navidad 2023?

Existen determinados números que ya están agotados este año.

Uno de los últimos números más demandados, del que ya no queda ni un décimo, es el 12.035, conocido por el número de Sánchez, porque un compañero reportero de La Sexta, y ante la enorme suerte que tiene el presidente del Gobierno, le pidió poderle pasar el décimo por la chepa (dice una tradición que si se pasa el décimo por la espalda de alguien que mucha suerte, te toca), y Pedro Sánchez lo aceptó con mucha deportividad.

Tampoco va a encontrar si lo busca el 23.723, el día en el que se celebraron las elecciones generales; agotado el 31.023, cuando la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, juró la Constitución y no se encuentra en ninguna administración el 20.823, día en el que España ganó la final del Mundial de Fútbol femenino en Australia. A estas alturas es imposible encontrar un décimo del 03.695, número que según la Inteligencia Artificial va a ser agraciado con el Gordo, calculado por un algoritmo, vamos que al famoso ChatGPT le dio por decir que ese era el número con más probabilidad de tocar.

A estos números también hay que añadir la terminación 23. Y te preguntarás: ¿por qué ha sido la más buscada por los jugadores? Pues porque este año ha habido muchas celebraciones, bodas, bautizos, fiestas importantes, como recalcaba en Mediodía COPE, Bosco Castillejo, de Doña Manolita, la administración de lotería más famosa de España.

