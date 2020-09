Natalia Escudero, la reportera que 'se inventó' que le tocó el Gordo el año pasado

El 22 de diciembre de 2019 fue un día que recordar para el equipo de Televisión Española. Natalia Escudero, reportera de 'La mañana de La 1', se convirtió en la protagonista de la Lotería de Navidad. La periodista viajó hasta la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig para vivir en primera persona la alegria que desprendían los afortunados vecinos a los que les había tocado "El Gordo".

Las imágenes de la reportera se convirtieron en historia de la televisión, dado que apareció en la conexión en directo desbordante de emoción, bailando, gritando y cubierta de champán, como si fuese una más.

Mientras tanto, María Casado observaba atonita la reacción de Escudero: "Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta", afirmó. Fue entonces cuando la reportera desveló frente a las cámaras que también le había tocado a ella: "Oye, que yo tengo un décimo. Hago muchos sucesos y la última vez que vine aquí, compré uno. Pero no se lo digáis a nadie", confesó.

El equipo de 'La mañana de la 1' se quedó estupefacto ante las declaraciones de su compañera. "¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!", insistía para sacar del asombro a la presentadora. "¡Que mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana!", exclamaba uniéndose a los gritos del gentío. "16 millones de euros, 40 décimos y... ¡Uno es mío!", concluyó antes de unirse a la fiesta.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



�� Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaNpic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

En tan solo unos minutos, la historia de "la reportera de TVE" se hizo viral, incluso se convirtió en Trending Topic en Twitter, alcanzando miles de visualizaciones en el vídeo.

A pesar de que todos los espectadores, incluidos sus compañeros de programa, habían entendido que a Escudero le había tocado el premio, lo cierto es que no fue así. Unas horas después, cuando volvía a reinar la calma tras el revuelo causado por la celebración, la propia reportera reconoció que solo le había "tocado un pellizquito", pero que se "había venido arriba" al contagiarse de la emoción del resto.

"He de aclarar, que el gordo no me ha tocado, pero un buen pellizco me ha tocado y eso si que es cierto. Es verdad que, aquí con la alegría de todos los premiados con el gordo de la Lotería de Navidad de 2019, pues me he venido arriba porque también me ha tocado un pellizco y eso hay que celebrarlo. Pero que a la reportera de 'La mañana', Natalia Escudero, no le ha tocado el gordo", explicó para aclarar el mal entendido.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG#LoteríaRTVE@LaMananaTVEpic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

La reportera pidió disculpas

Parece que las aclaraciones de Escudero durante la conexión en directo no fueron suficientes, ya que, a pesar de haber explicado lo sucedido, multitud de comentarios y criticas inundaron las redes sociales.

Ante el revuelo, la reportera quiso pronunciarse otra vez a través de su cuenta oficial de Twitter: "Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y, por primera vez, la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado".

"Pido disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad... Y por la confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA. Mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y porque tengo vacaciones", se disculpó ante los seguidores que se hubiesen sentido ofendidos.

No obstante, también quiso enviar un mensaje a aquellos que la acusaron de engañar a la audiencia y se refirieron a ella como "manipuladora y mentirosa". "Respeto a todos los profesionales que por audiencia 'matan', roban testimonios, ficcionan noticias, pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello.Y quede claro que jamás lo haré . Antes son las personas y su dolor que la audiencia", comentó, asegurando que en sus 25 años de trayectoria profesional siempre ha ido con "la cabeza alta y la conciencia tranquila".

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve. — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero natalia escudero jamás se ha prestado a ello.Y quede claro que jamás lo haré . Antes son las personas y su dolor que la audiencia — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA ...y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Puntualizo un tweet anterior, periodistas que “ matan”, me faltaron las comillas... para conseguir audiencia ... ahora si .feliz navidad y regalar paz y amor — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

¿Cuánto dinero ganó realmente la reportera de TVE?

Fuentes de RTVE consultadas por Europa Press, explicaron que, dado que "El Gordo" estaba dotado con 400.000 euros al décimo, Natalia Escudero tenía un décimo agraciado con 5.000 euros, ya que, como ha reconocido ella misma en multitud de ocasiones, no le tocó el premio gordo de la Lotería de Navidad de 2019.





