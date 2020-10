Los mitos sobre la Lotería de Navidad que no debes creerte

Comprar donde ha tocado, jugar siempre el mismo número o que termine en 7, no elegir uno ya premiado... En los días previos al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad son muchas las supersticiones y falsos trucos para ser agraciado que las redes vuelven a difundir con éxito. Estos son algunos de los bulos y mitos falsos sobre la Lotería de Navidad que salen a la luz en estas fechas y que la estadística o la verificación han desmentido:

COMPRANDO "DONDE SIEMPRE TOCA" NO HAY MÁS POSIBILIDADES DE SER PREMIADO

Las colas en Doña Manolita o La Bruixa d'Or son parte de la estampa navideña todos los años. Un importante número de personas acude a comprar lotería a estas famosas administraciones porque piensan que, como en años anteriores han repartido muchos premios, incluido el Gordo, es más probable que a ellos también les toque.

No es así. Todos los números tienen las mismas posibilidades de salir, independientemente de dónde se compren. La explicación de que ciertas administraciones repartan más premios que otras es, simplemente, que venden más décimos gracias a su fama. Cuantos más números reparta un local, más posibilidades hay de que el número premiado se haya vendido en él.

UN NÚMERO QUE YA HA SIDO AFORTUNADO PUEDE VOLVER A SERLO

Todos los números entran en el bombo cada año independientemente de si anteriormente han sido agraciados o no, por lo que todos tienen posibilidad de salir. En las 206 ediciones de este sorteo, dos números han sido premiados en más de una ocasión con el Gordo: el 15.640 tanto en 1956 como en 1978, y el 20.297 en 1903 y 2006.

JUGAR SIEMPRE EL MISMO NÚMERO NO AUMENTA LAS OPCIONES DE GANAR

La probabilidad no se acumula a lo largo de los años, por lo que, en cada sorteo, un mismo número tiene las mismas posibilidades de salir que el año anterior. Cambiar cada año el número al que se juega o comprar siempre el mismo ofrece exactamente las mismas posibilidades de obtener un premio.

NO EXISTEN NÚMEROS "BONITOS" Y "FEOS" NI TERMINACIONES DE LA SUERTE

Todos los números tienen la misma probabilidad de resultar premiados, por lo que no hay cifras con más posibilidades que otras de salir elegidas en el bombo, por mucho que unas parezcan más "bonitas" y otras más "feas".

La idea extendida entre los jugadores de que los números bajos no salen es una superstición que no se sustenta en datos estadísticos. Los números de tres cifras han sido agraciados tres veces, a pesar de que son los que menos se demandan. El 523 obtuvo el primer premio en 1828, el 615 en 1866 y el 675 en 1962.

El "dos mil" ha sido el millar más repetido: los boletos con números desde el 2.000 hasta el 2.999 han obtenido el primer premio en diez ocasiones. Los "nueve mil" han logrado el Gordo nueve veces, los "seis mil", ocho, y los "doce mil" y "quince mil", siete. Por otro lado, el 79.250 ha sido el número más alto premiado en la historia de la Lotería de Navidad, en concreto, en 2010.

En cuanto a las terminaciones, si bien todas cuentan con las mismas probabilidades de ser agraciadas, el Gordo ha sentido hasta ahora predilección especial por el 5, pues ha salido en 32 ocasiones. El 4 y el 6 son otras terminaciones con suerte: 27 veces han dado el primer premio.

En el extremo contrario, una curiosidad estadística sitúa al 1 como la terminación menos premiada, puesto que, en más de dos siglos de sorteo, el Gordo solo ha acabado en ese número en ocho ocasiones, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado. Le siguen el 2 y el 9 en esta lista de terminaciones menos afortunadas.

ENTONCES, ¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD REAL DE GANAR?

En el bombo del sorteo entran todos los números del 00000 al 99.999 y todos disponen exactamente de las mismas posibilidades de salir. Es decir, que la probabilidad de que a un número le toque el Gordo es de 1/100.000. De hecho, los números se graban con láser en las bolas para que la pintura no haga que la bola del 88.888 pese más que la del 11.111 y por tanto tenga más posibilidades de salir.

Aunque la probabilidad de que toque el Gordo parece pequeña (una entre cien mil), es mayor que, por ejemplo, acertar la primera categoría del sorteo del Euromillones (una entre 76 millones) o los seis números de la Primitiva (una entre casi catorce millones).

EL NÚMERO 00000 NO ESTÁ RESERVADO AL REY

Loterías y Apuestas del Estado ha desmentido en varias ocasiones el extendido rumor de que regala los décimos del número 00000 al Rey y a la Casa Real.

De hecho, cualquier ciudadano puede comprar un décimo con este número por internet o en las cinco administraciones en las que se vende: En Cádiz (plaza San Juan de Dios, 8), Murcia (Plaza Puxmarina, 3), Las Palmas de Gran Canaria ( Calle General Vives, 73), Logroño (Avenida República Argentina, 11) y la localidad valenciana de Manises (Carrer Maestro Guillem, 5).

El número 00000 resultó premiado con una pedrea en 2014 y uno de los agraciados con él fue una mujer que asistía al sorteo en el Teatro Real, donde mostró ante las cámaras su décimo, que procedía de Logroño. En aquella ocasión, esa administración riojana repartió 19.200 euros tras vender 160 décimos.

LA ADMINISTRACIÓN LA BRUIXA D'OR NO ES INDEPENDENTISTA

En 2017 comenzó a difundirse un mensaje que animaba a boicotear a "La Bruixa d'Or", célebre administración ubicada en la localidad leridana de Sort, con el argumento de que su dueño, Xavier Gabriel, era independentista y concejal de Esquerra Republicana de Catalunya.

Esta información es falsa. Xavier Gabriel no fue concejal de ERC y, de hecho, se ha declarado públicamente en varias ocasiones contrario al independentismo. En octubre de 2017 publicó un tuit en el que decía amar Cataluña, sentirse español y no estar a favor de la independencia.

Aquel mismo mes, trasladó la sede fiscal y social de su administración de lotería desde Cataluña hasta Navarra, tras declarar haber sido víctima de "acoso y amenazas" por un grupo de independentistas. Gabriel subrayó, en declaraciones a Efe: "Yo he hecho mucho por Cataluña y, de hecho, me siento muy catalán, por lo que no entiendo por qué tengo que aguantar esto".

EL GORDO QUE NUNCA CAYÓ EN UN CLUB DE ALTERNE DE QUINTANAR DE LA ORDEN

Una extendida leyenda popular afirma que, el 22 de diciembre de 2013, el primer premio de la Lotería de Navidad cayó en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, pero ningún vecino agraciado salió a celebrarlo. ¿El motivo? El número se había vendido en participaciones en un local de alterne del municipio y nadie quería celebrarlo ni cobrarlo para no quedar en evidencia. Esta leyenda es falsa.

Es cierto que se vendió una serie entera del Gordo que repartió 4 millones de euros en el municipio, pero se hizo en la Administración de Lotería Número 2, situada en la calle Pasaje Ángel y María, 5. El propio alcalde, Carlos Madero, desmintió de forma rotunda este rumor en el diario ABC.

No obstante, esta leyenda llegó a publicarse en algunos medios y ha sido objeto de burla de la localidad en redes sociales. También inspiró la película "Villaviciosa de al lado", dirigida por Nacho García Velilla y estrenada en 2016, que narraba las desventuras de una localidad ficticia donde el Gordo de Navidad había tocado en un prostíbulo.