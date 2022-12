Lista oficial de premios de Lotería de Navidad 2022 en PDF

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, celebrado en el Teatro Real de Madrid, ha repartido 2.408 millones de euros en premios. Desde aquí puedes consultar todos los premios y tienes la posibilidad de comprobar en nuestro buscador si tu décimo ha sido uno de los agraciados en el esperado Sorteo de Navidad

Comprobar si este año si ha sido tu año es muy sencillo en el buscador de números de la Lotería de Navidad de COPE Buscador de Lotería de Navidad. Tan sólo tienes que introducir el número de tu décimo, la cantidad que has jugado y al clicar en el botón buscar, aparecerá si tu número ha sido agraciado con un premio.

Con el sorteo terminado, tan sólo queda por comprobar los números premiados. Y no, no estamos hablando del primero o Gordo, el segundo, el tercero, los dos cuartos o los ocho quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2022; no, hablamos de los 1.794 números galardonados que engloban la pedrea. En las siguientes líneas sabrás cómo puedes comprobar si alguno de esos décimos nombrados están en tu poder.

Para comprobar si tu décimo ha sido agraciado en la pedrea, tan sólo tienes que comprobarlo a través de nuestro buscador. Introduces el número y la cantidad jugada y sabrás enseguida si tu cupón está entre los premiados de la pedrea de la Lotería de Navidad 2022.

Buscador de premios Lotería de Navidad

Lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2022





Localizador Lotería de Navidad





¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?





Listas en PDF del sorteo de la Lotería de Navidad 2022

Aquí podrás consultar en breve la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2022 en PDF, tan pronto como Loterías y Apuestas del Estado la haga pública









Un ritual seguido por millones de personas ante uno de los sorteos más importantes del año y que más ilusión reparte. No, no es el premio de mayor cuantía, pero sí el que genera más ilusiones por su significado y la época en la que se realiza el Sorteo de la Lotería de Navidad 2022.

Para ello, un equipo de más de cuarenta personas se encargan de que todo vaya de forma fluida, evitando cualquier problema durante el proceso. Incluso la lista de premios del sorteo está controlada mediante un proceso informático

Por este motivo, cuando finaliza el sorteo del Gordo de Navidad, se envía el fichero de número y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial.

Dicho listado se distribuye por la tarde a todas las Administraciones que forman parte de se envía el fichero de número y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial.

Así que, lo único que tienes que hacer es consultar lista oficial en PDF del sorteo de la Lotería de Navidad que estará disponible en COPE.

A continuación encontrarás la lista con todos los números premiados de la Lotería de Navidad 2022. Es posible que en el momento en el que repases este listado el Sorteo Extraordinario de Navidad siga en marcha. También puedes consultar los números con el Gordo, el segundo premio, los quintos premios en formato PDF





Por otro lado, y si te quedase alguna duda, ten en cuenta que todas las tablas con los números premiados de la Lotería de Navidad estarán disponibles durante una semana en la sede física de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, y que está situado en la calle Poeta Joan Maragall, 53 e en Madrid.

Aquí puedes consultar la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2022 en PDF. También puedes comprobar tus décimos en nuestro buscador.

¿Cuál es la probabilidad de que me toque el Gordo de Navidad?

La respuesta a esa pregunta que nos hacemos todos y cada año tiene es frustrante: "La probabilidad de que te toque el gordo de Navidad es de 0,001 por ciento. Hay 100 mil números que se juega y uno solo que toca".

Estos son los premios de la lotería de Navidad

El Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro apostado.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro apostado.

Tercer premio: 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro apostado.

Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado.

Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.

La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo, 5 euros por uno apostado.

El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.

Los premios por aproximaciones: 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 100 euros el décimo.

Centenas de los 4º premios: 198 premios de 100 euros el décimo.

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo





Toda la información detallada y actualizada de la venta del sorteo por Comunidades Autónomas.