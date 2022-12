88.509, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2022

El acto ha comenzado a las 9:00 horas, por lo que los niños de San Ildefonso llevan repartiendo suerte desde entonces. Tras dos horas de espera, a las 11:10 horas, se ha cantado el número que corresponde al tercer quinto premio. El tercer quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 ha caído en el número 88.509, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo. El número ha sido vendido en Pamplona (Navarra), Manises y Alfara del Patriarca (Valencia), Montgat y Barcelona (Barcelona), Jaén, Madrid, Málaga, Vigo e Illa de Arousa (Pontevedra), Morón de la Frontera (Sevilla).

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.









¿Cómo se declara el premio?

No te preocupes de nada porque Hacienda se encarga de ello. Cuando vas a cobrar tu premio, ya sea en una administración de Loterías o entidad bancaria, Hacienda ya se queda con su parte correspondiente de manera automática. No obstante, en el caso que el dinero recibido se reinvierta, los rendimientos de la inversión sí que deberían tributar a Hacienda en forma de intereses bancarios o a través del impuesto de patrimonio. Los premios de Lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF, por lo que no se paga más en la declaración anual. Asimismo, este ingreso tampoco afecta a la hora de presentarse para obtener ayudas públicas como becas o prestaciones.

Comprueba aquí tu décimo de Lotería de Navidad









¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?

Como cada 22 de diciembre, todos los espectadores se encuentran pegados a la pantalla de la televisión para ver el Sorteo Extraordinario de Navidad. Este acto se ha convertido en toda una tradición navideña para las familias españolas, ya que, por buscar la suerte o por si a otros les toca, cada año confiamos en unos números diferentes, los que bendecimos hasta terminar el año. El Sorteo reparte 2.408 millones de euros en premios. Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar los premios a partir de las 18:00 horas de la misma tarde, en cualquier administración de Loterías, independientemente del lugar donde se haya comprado el décimo y siempre que sean menos de 2.000 euros.