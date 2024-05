Miguel Poveda: "Si entras en un proceso creativo sin amor y sin ilusión no va a dar los mismos resultados"

A todos nos encantan las voces que emocionan. Nos gustan mucho los artistas que, a través de su arte, nos transmiten y nos hacen sentir algo. Somos unos enamorados de quienes comparten su alma para hacernos más felices. Y no siempre es fácil abrirse, pero hay cantantes que solo con abrir la boca nos generan sentimientos únicos.

Por eso, hoy, en Poniendo las Calles, hemos abierto la puerta del estudio a una persona que nos ofrece caminos de tolerancia, respeto y diversidad. Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con Miguel Poveda, un purista de su estilo y que ha querido ayudarnos a poner las calles esta noche.

La trayectoria de Miguel Poveda

Es muy raro que no hayas escuchado nunca el nombre de este artista. Es uno de los cantaores de flamenco más influyentes de nuestra época. Además, se ha atrevido con otros géneros musicales como la copla, en el que se desenvuelve como pez en el agua por su capacidad de adaptación y por su privilegiada y trabajada voz.





Además, Poveda es un artista que se inició muy pronto. Fue precoz a la hora de subirse a un escenario, ya que lo hizo con solo 15 años y el resto es historia. Desde entonces ha podido colaborar con ídolos de la infancia y artistazos de la talla de María Jiménez, Niña Pastori, El Arrebato o Antonio José.

La nueva gira

Miguel Povedacomenzará su nueva gira el próximo viernes 10 de mayo en Cuenca. A partir de ahí, comenzará un trayecto que hará que recorra toda España. Conciertos en Salamanca, Córdoba, Mallorca, Murcia... Entre otros, para cerrar su viaje el 15 de noviembre de este mismo año en Granada.





Su nuevo disco se llama 'Poema del Cante Jondo', un trabajo en el que su página web ha definido el propio Poveda cómo "el mágico cruce de las artes... Un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del libro 'Poema del Cante Jondo' de Federico García Lorca".

Además, añade más adelante que "no solo es un álbum, sino un encuentro íntimo con las raíces del flamencoy del amor que cada uno de los protagonistas del álbum han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión, palmas y de la poesía".

La magia con Jesús Guerrero

A la hora de crear un álbum conjunto es clave que haya sintonía entre las personas que lo están haciendo. Si no hay química alguna, no hay entendimiento con la otra persona, seguramente no se consiga transmitir lo que transmite el artista en solitario o con otro cantante con el que si haya más sintonía.





De hecho, le ha confesado a Carlos Moreno "El Pulpo" en Poniendo las Calles que fue culpa del amor que ponen a la creación de sus obras: "El amor es el que realmente mueve todos los cimientos de la cuestión. Si entras en un proceso creativo sin amor, sin ilusión, sin vocación, sin querer también bucear hasta el fondo de la cuestión, no va a dar el mismo resultado. Con Jesús encuentro casa una vez estoy cantando. Siento que todo cobra sentido".