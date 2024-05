El primer sonido del día de Carlos Herrera: Óscar Puente crea a Pedro Sánchez una crisis diplomática con Milei

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Óscar Puente crea una crisis diplomática con Milei a Pedro Sánchez.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola. Con ella es martes 7 de mayo del 2024 y cielos despejados. En general, únicamente se espera nubes en el norte con posibilidad de lluvia en Cantábrico, Pirineos, nordeste de Cataluña. Las temperaturas van aumentando poquito a poco. En algunas zonas de Andalucía y de Canarias se pueden superar los 30 grados".

"A esta hora, pues es probable, desde luego, posible, sí. Pero es incluso probable que muchos de ustedes se estén poniendo en marcha para ir al trabajo y algunos tengan previsto tomar un tren. Pues yo espero que sea un día más tranquilo que ayer, cuando volvió liarse la que por otro lado, se lía a menudo en bastantes sitios".

"Si usted vive en Extremadura, pues no hace falta que le cuente nada en Cataluña tampoco están muy enamorados de las de las cercanías. Si vive por el norte, trenes antiguos, como les pasa también al sur peninsular, que luego, por cierto, los del norte algunos los han querido sustituir por trenes nuevos que no caben en los túneles, que ya en el cuento eso es".

"El caso es que ayer pasó en Madrid 08:15 de la mañana. Estábamos aquí saludando a los contertulios y en eso que un convoy de la línea C8 cuando estaban a 100 metros, 200 metros de la estación de Atocha, va y se para, pero se para que se queda en torno a una hora sin moverse y con las puertas cerradas sin que funcionen el aire".

"Y claro, la estación de Atocha a 100 metros. Es que se veía. Bueno, pues parece que todo se debió a un problema de señalización de la vía, pero lo cierto es que los pasajeros denuncian, no recibieron ninguna información, con lo cual, entre la falta de información y el agobio de que llegaban tarde, el aire que empezaba a estar viciado, un pasajero tira de la alarma y abre las puertas de emergencia".

"Ahí es cuando la gente se echó a caminar por las vías buscando llegar a la estación que las tenían, ya les digo, a 100 metros y todo con el maquinista del tren mostrando su hartazgo por esta situación, pidiendo a la gente que reclamara porque como él mismo reconocía, esto empezaba a pasar de castaño oscuro".

"Yo no sé si este le abrirá expediente o lo que, pero lo que dice es verdad, la gestión de algunas empresas públicas no es la mejor. Y claro, si la gente coge y ya se harta de todo y se pone a caminar por las vías, pues imagínense, el resto de los trenes también se vieron afectados porque el peligro de atropellar a alguien era evidente".

"De manera que hubo más trenes que tuvieron que parar su servicio, mientras los que circulaban por la vía iban mitad cabreados, mitad preocupados porque no sabían si iba a venir otro tren. Bueno, es lo que nos contaba Marta, que fue una de las que se pusieron a caminar sin pensarlo demasiado".

"Bueno, pues en fin, ha acaecido ese motín de pasajeros que se fueron del tren por su cuenta. Hay que preguntarse que pasa con esos responsables a los que hacía referencia el maquinista y antes de entrar a valorar al máximo responsable de Renfe como es el ministro de Transporte, yo le pongo un ejemplo de cómo funciona la casta política que manosean nuestras vidas".

"Llega la noticia de que una nueva avería de cercanías de Renfe ha provocado un motín y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Vergara, dice esto muy digna ella. Completamente de acuerdo, lo suscribo. ¿Donde hay que firmar? Pero vamos a ver, es que vosotros formáis parte del gobierno, vosotros tenéis alguna ministra en este gobierno".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Vosotros sois los que tenéis que exigir desde dentro que se arregle eso y no hablar como si fuerais unos de la oposición que pasan por ahí tal cual es. Uno de los problemas de la política actual. La moda que instauró Rodríguez Zapatero, que consiste en hacer oposición desde el gobierno en uno".

"Cuando uno gobierna o forma parte de un gobierno, debe responder ante la gente y no escurrir el bulto. Aquí el principal responsable, efectivamente, es Óscar Puente, el ministro de Transporte, a lo que este motín de usuarios le ha pillado, ya saben ustedes, haciendo política internacional".

"Como no tiene bastantes problemas que arreglar, esta semana se ha puesto a hacer pinitos como ministro provocador de crisis diplomáticas y cuatro días después de haber acusado al presidente de Argentina de tomar drogas. Ahí sigue el tío sin matizar nada. Y Sánchez, que tampoco le obliga a rectificar. Y el coro de cacatúas del gobierno, pues nada".

"Hay que ver el gobierno argentino como se pone por un comentario de nada de nuestro pobre Oscarcito. Albares, el ministro de Exteriores, es otro que está perdiendo prestigio. No lo ha tenido nunca, pero se llama drogadicto de forma gratuita al presidente de otra nación".

"Y que esa nación responda recordándote que estás haciendo populismo barato. Y eso no es una crisis diplomática. Menos mal que Milei y los suyos se han conformado con el traje que le han hecho a Sánchez, con la carta que publicaron no han querido ir más allá".

"Viene de visita, no se lo comunica al Gobierno. No sé si a la Corona. Es el jefe de Estado argentino. ¿Saben ustedes qué pasa? Sánchez lleva tiempo buscando a Milei, a ver si Milei salta y hasta que Puente no ha soltado la estupidez que ha soltado no se han quedado agusto, pero la irresponsabilidad de este gobierno es tremenda. Montan follón con otros paises de forma gratuita y los problemas de verdad no lo solucionan nadie".