Largas colas para comprar Lotería de Navidad: "Si un año no vengo a la Manolita, pienso que no me va a tocar"

A más de dos meses para el Sorteo Extraordinario de Navidad, los vendedores de la Administración de Lotería Doña Manolita en Madrid no dan abasto. En una soleada tarde de otoño la cola de clientes da la vuelta a la manzana. Sin embargo, avanza rápido y los que ya están a punto de comprar sus números admiten que no han tenido que esperar más de media hora.

En la cola encontramos clientes de casi cualquier punto de España. Predominan los madrileños, desde un vecino del barrio de Hortaleza de la capital, un señor de Fuenlabrada o una mujer de Leganés, pero también hacen cola una pareja de Zafra (Extremadura) y una mujer de Palma de Mallorca que se encuentra visitando la ciudad y que ha aprovechado la ocasión para pasarse por la emblemática administración para comprar algunos décimos.

Preguntados por el porqué compran lotería de Doña Manolita, varios de ellos aseguran que "es la tradición". De hecho, una compradora confiesa su superstición al respecto: "Si un año no vengo a la Manolita, pienso que no me va a tocar". Otros, los que viven cerca, explican que se paran a comprar los décimos cuando ven que hay menos afluencia: "Vengo para varias cosas y cuando veo que hay poca cola me pongo".

Una vecina de Leganés cuenta que es la encargada de comprar diez décimos para sus vecinas. Otros explican que acuden a la administración para comprar boletos sobre todo para su familia. Es el caso de un señor que admite que se gasta cada año entre 500 y 700 euros en Lotería de Navidad, pero no toda en Doña Manolita, sino de varios sitios.

Cada uno tiene sus preferencias a la hora de elegir los números, pero clásicos como el 7 y el 13 son de los más repetidos. "Nos fijamos en el número premiado el año anterior si lo recordamos y el 0 es el que menos nos gusta", afirma una señora que acude a comprar Lotería con una amiga. Otro entrevistado dice que elige el número 2 porque es el número de hijos que tiene.

No nos hemos encontrado a ningún afortunado en la cola al que le haya tocado la Lotería. "Reintegros y nada más" es la respuesta más repetida, pero no se resignan: "Algún día caerá, digo yo". La vecina de Palma de Mallorca sentencia: "La suerte es loca, pero si una no la busca no la encuentra"





¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?