La hora límite para comprar un décimo de Lotería de Navidad: cuidado con las colas en Doña Manolita

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una de las tradiciones más esperadas de la Navidad española, está a la vuelta de la esquina, y como cada año, miles de personas se apresuran en los últimos días a hacerse con un décimo que pueda hacer realidad el sueño de un Gordo inesperado. Sin embargo, es crucial recordar que la fecha límite para la compra de décimos está a punto de llegar, tanto si eliges hacerte con él de manera física como si prefieres la comodidad de la compra online.

La venta de décimos físicos en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado cesará el 21 de diciembre de 2024 a las 22:00 horas, justo un día antes del sorteo. Este será el último momento para adquirir el billete en persona. Por tanto, si tienes en mente visitar alguna de las administraciones más emblemáticas de Madrid, como la conocida Doña Manolita, una de las más frecuentadas por los madrileños en estas fechas, es recomendable no dejarlo para última hora. Las largas colas que se generan en la víspera del sorteo son ya una tradición, y este año no será diferente.

Las administraciones estarán abiertas hasta las 22:00 horas, pero debido a la gran afluencia de público, no es raro que se formen colas kilométricas, especialmente en lugares tan populares como Doña Manolita. Si no quieres perder tiempo esperando, lo mejor es adelantar la compra y evitar la congestión de los últimos minutos. Aunque las administraciones abrirán hasta esa hora, no se garantiza que haya décimos disponibles al final del día, por lo que comprar con tiempo puede ser la mejor opción.

Alamy Stock Photo Un cartel indica la venta de loterías de Navidad a la entrada de la oficina de loterías de Doña Manolita en Madrid. Muchos turistas aprovechan las vacaciones de verano para comprar loterías de Navidad en la tradicional administración de loterías madrileñas de Doña Manolita en la calle Carmen en el centro de Madrid

Para aquellos que no quieran enfrentarse a las largas colas ni a la masificación de las administraciones físicas, la opción de comprar online también tiene una fecha límite. Al igual que en las administraciones tradicionales, el 21 de diciembre de 2024 a las 22:00 horas será el último momento para adquirir un décimo a través de internet. Las plataformas habilitadas, como la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, ofrecerán la posibilidad de comprar el décimo sin moverse de casa, garantizando la reserva del número elegido.

La hora límite

Al comprar online, recibirás un correo electrónico con la confirmación de la compra, que incluye todos los datos del décimo y la fecha de adquisición. Este documento servirá como prueba válida en caso de resultar premiado, aunque no tendrás el billete físico en tus manos hasta después del sorteo.

A pesar de la creencia popular, comprar un décimo a las puertas del 22 de diciembre no aumenta las probabilidades de ganar. Todos los décimos, independientemente de cuándo se compren, tienen las mismas opciones de ser premiados, ya que el sorteo es completamente aleatorio. Así que, si eres de los que dejan todo para última hora, no te preocupes, tu décimo tendrá la misma probabilidad de resultar agraciado que el de alguien que lo haya comprado con semanas de antelación.

La fecha límite para conseguir un décimo, tanto si decides ir a la administración como si prefieres la compra online, será el 21 de diciembre a las 22:00 horas. Si te animas a hacerlo en persona, recuerda que las colas pueden ser largas, especialmente en puntos tan populares como Doña Manolita, por lo que es recomendable adelantar la compra y evitar sorpresas de última hora.

Europa Press Varias personas hacen cola en la administración de Lotería de Doña Manolita, a 12 de noviembre de 2024, en Madrid

Sea como sea, el 22 de diciembre está cerca, y la emoción del sorteo está a punto de invadir las casas españolas. ¿Serás tú el próximo afortunado?