La Guardia Civil avisa de este grave riesgo que entraña la Lotería Navidad

Es 22 de diciembre y todas las miradas de este día están puestas en un solo sitio, el Teatro Real de Madrid. Teatro que cada año acoge en esta fecha el tradicional sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que mantiene en vilo a millones de hogares españoles con la esperanza de alzarse con el tan ansiado primer premio al que todos lo conocemos como 'Gordo', un premio que este año ha sido uno de los más madrugadores al salir a las 9.18 horas.

Los niños del colegio de San Ildefonso, las personas que en cada edición acuden como público al Teatro Real de Madrid con sus sorprendentes disfraces y los agraciados son los principales protagonistas y caras de este sorteo que ya cumple 208 años, 127 con el nombre de ‘Sorteo de Navidad’. No obstante, el hecho de poner nombre y apellidos a un premiado entraña un grave riesgo para los agraciados, así lo cuenta la Guardia Civil en su cuenta de Twitter con la siguiente recomendación: "Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar la Loteria de Navidad. Ya ya, pero si te toca no lo cuentes en las redes sociales por si acaso".

