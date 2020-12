Consulta si tu décimo de Lotería de Navidad ha sido premiado con el comprobador de COPE

El primer premio de la Lotería de Navidad 2020, conocido por todos como 'El Gordo', ha recaído en el número 72.897. El número fue cantado a las 12.02 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. La terminación de los décimos acabado en '7' ha tocado 22 veces.

El número ha sido vendido en Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid (Doña Manolita), Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora. El premio se ha dado conocer en la sexta tabla, ha sido cantado por Unai Barón y Alexander René, y han extraído las bolas Fernanda Daniela Laborde y Yesica Paola Valencia.

Un total de 60 series del número 72.897 han sido vendidas en Reus (Taragona), que ha repartido 240 millones de euros. Se da la circunstancia que en esta misma ciudad se repartió el año pasado parte del Gordo a través del centro aragonés el Cachirulo de Reus, que repartió 320 millones.

Este año los 600 décimos agraciados con el Gordo han sido vendidos en la administración de lotería número 6 de Reus, situada en la plaza de la Pastoreta número 6 y muchos de estos décimos podrían haber sido distribuidos a través de una tienda de óptica situada cerca del despacho lotero.

Un décimo del 72.897 -premiado con 400.00 euros- ha sido vendido en la administración de lotería número 10 de Bonavista (Tarragona), situada en la plaza de la Constitución número 15 de esta localidad, cerca de Reus.

El 06095, segundo premio de la Lotería de Navidad

El 06095 ha sido agraciado con el segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad de 2020. El número está premiado con 125.000 euros por décimo. El ganador de este segundo premio se ha conocido alrededor de las 13:10 horas.

El premio se ha vendido en administraciones de Alcalá de Henares (Madrid), Gandía (Valencia), Pinoso (Alicante), Badalona (Barcelona), Palau-Solita i Plegamans (Barcelona), Crevillente (Alicante), Elda (Alicante), Madrid y Callosa de Segura (Alicante).

También en Palma de Mallorca, Barcelona, Vallirana (Barcelona), Ferrol (A Coruña), León, Lleida, San Pedro del Pinatar (Murcia), Murcia, Isla Mayor (Sevilla), Manises (Valencia) y Barakaldo (Vizcaya).

Ha sido cantado en la octava tabla a las 13.09 horas por los niños Roberto Constantinescu y Aya Ben Hamdouch y extraído por Bileiky Lisselot Arias y Judith García.

52.472, el tercer premio de la Lotería de Navidad 2020

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2020 ha recaído en el número 52.472. El premio está dotado con 500.000 euros la serie, 50.000 euros al décimo y 2.500 al euro jugado. Una cifra nada desdeñable con la que muchos esperaban hacerse este martes 22 de diciembre. Y es que, pese a que el Gordo es el principal protagonista del día, el resto de premios no son nada desdeñables. Sin embargo, a los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo) se les descontarán 2.000 euros para Hacienda.

Este tercer premio ha salido a las 11:30 horas y ha sido vendido en Antas (Almería), Santa Margarita de Montbui (Barcelona), Terrasa (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Barbate (Cadiz), Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba), Cuenca, Torrevieja (Alicante), Ripoll (Geroga), Sahagún (León), Ourense, Toledo, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Madrid.

El premio ha salido en la quinta tabla y lo han cantado Nerea Pareja y Judith García, y han extraído las bolas Andrick Lemos y Luis Alcides.