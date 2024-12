Compra un décimo de lotería de Navidad en Sevilla y se queda sin palabras cuando llega el sorteo y lo compara con un amigo

22 de diciembre. No hace falta que te digamos más, porque es una fecha que, con solo mencionarla, sabes la entidad que tiene y qué significa. Es, por supuesto, el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Un día que muchos esperan con mucha ilusión porque, si son los afortunados, pueden llevarse, al menos, 400.000 euros. Y sí, no hay que ser muy avispado para saber que, con ese dinero, puedes tener muchas soluciones en tu vida diaria.

Sin embargo, y esto tampoco te sorprenderá, no es nada fácil que te toque el Gordo o cualquier otro premio, ya que las probabilidades son, más bien, ínfimas. Pero eso no es motivo para no tener ilusión por lo que esté por venir.

Y es que a veces ocurren cosas que nadie espera, y que te dan, en otro orden de cosas, una tremenda alegría. Por eso, te queremos traer las mejores historias, y también las más increíbles, que han ocurrido a lo largo del tiempo a muchos españoles.

Agárrate bien fuerte, porque hay algunas que son tan increíbles, que podrían ser un guion de película, de serie, o un best seller.

El hombre que soñó con el número que acabó tocando

A veces, en aras de que nos toque la lotería, imaginamos fórmulas para ver cuál puede ser el número que resulte ganador. Desde un aniversario, hasta la fecha de tu cumpleaños o el de tu artista favorito.

Pero, ¿qué pasa cuando sueñas con un número? ¿Te empeñas en comprarlo? Pues, lo creas o no, aunque no tenga ningún tipo de validez, hay veces que sueñas con un número y necesitas encontrarlo pase lo que pase. Sí, en cualquier administración del país.

EFE Varios décimos de Lotería de Navidad en Zaragoza

Pues esto le pasó a un hombre, concretamente, en el año 1949. Resulta que aquel año un hombre de Málaga soñó, cifra por cifra, el número que resultó ganador.

No era otro que el 55.666. Lo gracioso de esta historia es que, una vez soñado con ese número, se personó en una oficina de correos para pedir de una administración de lotería el número. Le llegó y... ganó.

La comparación de dos décimos de lotería que les deja sin palabras

Anécdotas, por supuesto, hay muchísimas. Y es que después de tantos años de existencia del sorteo, hay tantas como décimos se han sorteado.

Pero esta que te vamos a contar, sin duda, es de esas que no dejan indiferente a nadie. Y esta es la de dos amigos. Uno es de Sevilla y otro, de Madrid.

Como suele pasar en estos casos, lo normal es compartir con un amigo, conocido o familiar un décimo y, si toca, también toca compartir la alegría. Sea como sea, estos amigos, viviendo en un sitio diferente, cada uno se compró en su administración de lotería correspondiente.

Europa Press Agraciados de una administración celebran que han vendido parte del número 88008 correspondiente al ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2023, en Jaén

Cuando llegó el sorteo y les tocó comprobar qué número era, se dieron cuenta, con muchísima sorpresa, de que, sin saberlo, habían optado por el mismo número. Increíble, pero cierto.

Desafortunadamente, a ninguno (aunque fuera el mismo número), les tocó ni una pizca de suerte. Para otro año será.

El extranjero que ganó el Gordo de la lotería

Lo cierto es que, igual que en tantas otras ocasiones, ir a un país y comprarte lotería de ahí, puede ser un "must". Eso sí, tienes que estar ojo avizor por si te toca y no te enteras, para poder reclamar tu premio.

Pero si hablamos de historias de ganadores de la Lotería, no puede faltar la sucedida en 2009. Podría tratarse de un guion de cine, pero no lo es. Un extranjero residente en España ganó el Gordo y pasó de no tener ni un solo euro en su cuenta bancaria a tener cientos de miles de euros. Algo con lo que soñamos todos, pero que para esta persona era inimaginable. Queda menos para ese ansiado día 22 de diciembre en el que los sueños pueden hacerse realidad.