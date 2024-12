El pueblo de la Lotería de Navidad está en Andalucía: desde que tocó El Gordo, no paran de tener suerte

Cada 22 de diciembre, millones de españoles se sienten como niños, esperando con ilusión el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. La posibilidad de dar un giro a sus vidas con El Gordo o cualquiera de los grandes premios que caen en el país llena de esperanza los corazones. Es una tradición profundamente arraigada en la cultura española, y uno de los momentos más esperados del año. Si aún no has comprado tu décimo, quizás este año deberías poner tu suerte en las manos de un pequeño, pero afortunado pueblo andaluz: Tíjola, en la provincia de Almería.

Ubicado en la Sierra de Almanzora, Tíjola es un pueblo que, a pesar de ser uno de los más desconocidos de la región, ha ganado fama gracias a su inquebrantable fortuna en los sorteos de la Lotería. Con una población de apenas 3.600 habitantes, este rincón del sur de España ha sido agraciado con premios de la Lotería de Navidad, la Primitiva, Euromillones, e incluso con premios de otros sorteos de gran renombre. Pero si hay algo que ha puesto a Tíjola en el mapa, es su increíble suerte con El Gordo de la Lotería de Navidad.

Desde que en 2007 el primer Gordo de Navidad tocó a la puerta de Tíjola, la suerte no ha dejado de sonreírle a este modesto pueblo almeriense. Según el alcalde de la localidad, a día de hoy ya han sido más de cinco las ocasiones en las que Tíjola ha sido agraciado con premios de la Lotería de Navidad. Y no solo eso: el pueblo ha ganado una variedad de premios en otros sorteos, como la Primitiva y Euromillones, y hasta un coche de alta gama sorteado por la Unión Deportiva de Almería fue a parar a manos de un vecino de Tíjola.

Europa Press Una administración de Loterías en Almería

Este fenómeno ha provocado que la localidad, a pesar de ser pequeña, se haya convertido en el municipio con la mayor renta bruta de toda Andalucía. Aunque esta riqueza se concentra principalmente en unos pocos afortunados vecinos, no cabe duda de que Tíjola es un ejemplo claro de cómo la suerte puede cambiar el destino de una comunidad.

El pueblo de la Lotería de Navidad

Entre todas las administraciones de lotería de Tíjola, hay una que brilla con luz propia: Virgen del Socorro. Esta administración ha sido la encargada de repartir algunos de los premios más suculentos del pueblo, incluidas las veces que la Lotería de Navidad ha tocado aquí. Sin lugar a dudas, se ha ganado una reputación que atrae a quienes buscan apostar su suerte en un lugar con historial de premios.

Pero Tíjola no solo es conocida por su buena suerte. El municipio también cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural que la convierte en un destino perfecto para los turistas que buscan disfrutar de la belleza de la Sierra de Almanzora, mientras prueban suerte en la Lotería.

Tíjola no solo es un lugar de suerte, sino también un sitio con una profunda historia. Situada en el Valle del Almanzora, la localidad ha conservado importantes vestigios de su pasado. El centro histórico de Tíjola es un punto de partida ideal para explorar el pueblo, donde destacan la Iglesia de Santa María, una majestuosa edificación que remonta sus orígenes a siglos pasados, y la Plaza Mayor, un espacio vibrante rodeado de hermosas casas señoriales.

DIPUTACIÓN El Ayuntamiento de Tíjola

Uno de los atractivos más interesantes de Tíjola es su Museo Etnológico, que ofrece una interesante visión de cómo era la vida en la región hace siglos. Además, para los amantes de la naturaleza, el Parque Natural de la Sierra de los Filabres es un auténtico paraíso. Ofrece rutas de senderismo que permiten disfrutar de paisajes espectaculares, como la Ruta de los Molinos, donde se pueden ver antiguos molinos de agua rodeados de un entorno natural impresionante.

no paran de tener suerte

Si te apasiona la astronomía, el Observatorio Astronómico de Calar Alto, cercano a Tíjola, es uno de los mejores lugares de España para observar el cielo nocturno. La zona es famosa por su extraordinaria visibilidad y sus cielos despejados, lo que la convierte en un destino ideal para disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas.

Este 22 de diciembre, si aún no has decidido dónde comprar tu décimo para la Lotería de Navidad, Tíjola puede ser la respuesta. La suerte parece estar de su lado, y su historial de premios en la Lotería de Navidad, así como en otros sorteos, lo convierte en un destino único para probar suerte. Y, si la fortuna no te sonríe este año, siempre podrás disfrutar de la belleza del lugar, su rica historia y su excelente gastronomía.