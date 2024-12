Una redactora de COPE comenta en directo el sorteo de la Lotería de Navidad y esta es la razón por la que interrumpe la emisión: "Para tirarse de los pelos"

En COPE estamos viviendo con mucha ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de Semana', comentaba a los oyentes que lo que le ha pasado a Laura Rubio, redactora de su programa, era para "tirarse de los pelos". Y no es para menos.

La propia Laura lo ha relatado. Y es que, del cuarto premio, se ha quedado a siete números. "Yo tenía, y tengo, el 77761. Esa última cifra. Pero es que no puede ser. Lo compré aquí al lado de COPE. Lo mejor de todo es que ha tocado en Cuenca el número agraciado. Y tampoco tengo de ahí. Muy mal. Me voy a llorar", decía concluyendo su particular anécdota que seguro que jamás olvidará.

Más allá de la historia de nuestra compañera, cabe destacar que el número fue cantado a las 09.57 horas en el quinto alambre de la segunda tabla y se ha vendido la mayoría en Madrid, con más de 50 series, y Guía de Isora (Tenerife) y Benidorm (Alicante), entre otras localidades.

El Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados en España.

Cada 22 de diciembre, millones de personas anhelan escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el número ganador.

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se está celebrando este domingo 22 de diciembre, como es tradicional, en el Teatro Real de Madrid.

El evento ha comenzado a las 9:00 y suele extenderse hasta pasado el mediodía.

Europa Press Adam Lucas Kadmiri (i) y Sergio Abaga (d), cantan un quinto premio, el número 37.876

Durante el sorteo, se van a repartir 2.520 millones de euros en premios, siendo "El Gordo" el más deseado, con un premio de 4 millones de euros por serie.

El precio de cada décimo se mantiene en 20 euros, lo que genera una recaudación global de 3.600 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que representa un total de 2.520 millones de euros repartidos entre miles de ganadores, destacando el ansiado “Gordo”, que otorga 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). Además del primer premio, el sorteo incluye otros premios destacados como el segundo (1.250.000 euros por serie) y el tercero (500.000 euros por serie), así como múltiples cuartos y quintos premios, y las populares pedreas, con premios de 1.000 euros por serie.

El evento, que se está retransmitiendo en directo en COPE desde el Teatro Real de Madrid, tiene una duración aproximada de cuatro horas, durante las cuales los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso cantan los números y premios con una precisión que ya es tradición.