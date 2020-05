¡Buenos días, familia! Como recordaréis, ayer nos centramos en el tren superior. No obstante, los ejercicios de hoy irán focalizados en el inferior. Como siempre, será Paco Dávila quien os oriente a lograr los objetivos de hoy. Si no le conocéis, es creador del método 'Health and Sport Community', y lleva trabajando para Grupo COPE desde que comenzó el confinamiento, a mediados del mes de marzo.