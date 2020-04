El secreto para entrenar tus glúteos (22)

¿Qué tal, familia? ¿Cómo os encontráis después de la clase de ayer? El entrenador está seguro de que tenéis agujetas en los brazos. Hoy nos disponemos a hacer hacer la clase número 22. Como dice Paco, nos están llegando bastantes preguntas a los consultorios que podéis ver todos los viernes, a las doce de la mañana en COPE.es, Youtube y/o Facebook. Por este motivo, el entrenador quiere establecer ciertos criterios en vuestros interrogantes. Es así como podremos razonar por qué y cómo hacemos estos ejercicios diarios. De esta manera, podréis elegir, por vosotros mismos, qué actividades podéis elegir vosotros mismos.

No os asustéis, pero hoy vamos a hablar de los glúteos. El creador del método de entrenamiento 'Health and Sport Community' nos mostrará cómo ejercitarlos, aunque brevemente ya que la clase de hoy solo servirá para introducirnos en la materia debido a que el tema es muy extenso. Por lo visto, Paco sostiene que esta parte de nuestro cuerpo no solo cumple una finalidad estética, sino también con otros aspectos que tienen que ver con la salud, la fuerza y el hecho de tener mayor rendimiento en un deporte que conlleve actuar con las piernas.

Si, aún así, quieres escuchar esta explicación y buscas conclusiones -como las que extrajimos el otro día con temas como el "Six pack"-, pero se te quedan un poquito cortas, Dávila te sigiere que vuelvas a visionar la sexta clase que hicimos desde que comenzó el confinamiento. Puedes acceder a la publicación en el siguiente enlace. Se trata de un entrenamiento orientado en la descarga, lo que nos tocaría hoy después de varias sesiones que han sido bastante duras.

Pero, si decides ver el vídeo de hoy, apreciarás que tenemos una parte destinada a introducirnos en el mundo de los glúteos. En esta sección, Paco Dávila nos explicará qué es el glúteo, cuál es su anatomía y para qué nos sirve. A su vez, aprenderemos algún consejo que nos quitará alguna idea equivocada que tenemos en mente. Mucha gente, piensa erróneamente sobre cómo conseguir un glúteo bonito o cómo quitar la grasa que lo rodea. Por ende, si estáis preparados, no dudéis en dar ahora mismo al play.