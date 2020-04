¿Qué hacer antes, durante y después del ejercicio físico? (27)

El Gobierno ha anunciado este jueves que las salidas de la población de sus casas, a partir del sábado día 2 de mayo, se organizarán por franjas horarias. Salir a dar paseos será posible en un radio de un kilómetro con respecto al domicilio. Para estas actividades se podrá salir de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Mientras, las salidas de los niños con un adulto se reducen al horario de doce de la mañana a siete de la tarde con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una vez al día no se concentren en las mismas horas.



La actividad física se hará de carácter individual sin contacto con terceros dentro del municipio de residencia. Los paseos, por su parte, se podrán hacer acompañados una persona que viva en el mismo domicilio. Aquellas personas con síntomas o en cuarentena no podrán salir. En el caso de las personas dependientes y mayores de 70 años, podrán salir de diez a doce de la mañana y por la tarde de 19 a 20. Aunque en los municipios con menos de 5.000 habitantes no hará falta respetar las franjas y se podrá hacer actividad, dar paseos o salir con los niños de seis de la mañana a once de la noche.



Por este motivo, se encuentra Paco Dávila. En su sesión número 27, el creador del método 'Heatlh and Sport Community' os explica qué debemos hacer antes, durante y después de una sesión de entrenamiento. ¿Qué realizar? ¿Qué evitar? Estas serán las cuestiones que procurará responder Dávila en esta sesión. De ahí que contemos con una parte orientada a la práctica para calentar, activar los músculos y estar preparados para los ejercicios posteriores. Aunque también nos dará consejos de alimentación, de vuelta a la calma y, por último, sobre cómo volver a la calma. Todo esto irá acompañado de una reflexión para que tengamos cuidado en estas actividades físicas.



A día de hoy os sentiréis en buen estado de forma, pero recordad, solo si habéis seguido todas nuestras clases. Si esto no es así, tenéis la oportunidad de echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Por si no lo sabéis, tanto la plataforma online de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar cuentan desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Aunque, si ya los habéis visionado, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!