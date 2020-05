¡Buenos días, familia! Como recordaréis, ayer nos centramos en el tren superior. No obstante, los ejercicios de hoy irán focalizados en el inferior. Como siempre, será Paco Dávila quien os oriente a lograr los objetivos de hoy. Si no le conocéis, es creador del método 'Health and Sport Community', y lleva trabajando para Grupo COPE desde que comenzó el confinamiento, a mediados del mes de marzo.

La clase de hoy estará fragmentada en varias partes. Primero realizaremos un calentamiento articular para preparar el cuerpo y evitar lesiones. Luego un trabajo del core, para estabilizar correctamente la zona del centro para que, con ello, nos centraremos en esos abdominales que tanto nos gusta presumir luego, en la playa. Y, por último, nos concentraremos en las piernas. En esta parte trabajaremos previamente la parte de los cuádriceps y los músculos que le acompañan para después englobar la parte trasera; glúteos, pantorrillas, etc.

No olvidéis que, si has seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!

Os adelantamos de que, cuando acabéis las actividades de hoy, notaréis que os falta el aliento, al igual que le ocurrirá a nuestro monitor, Paco Dávila. Pero no os preocupéis, aquello significará que habréis terminado correctamente bien. A fin y al cabo, os recomendamos que la comida que hagáis después debe ser rica en vitaminas saludables. Las proteínas de buena calidad nos ayudarán a recuperar todo el daño muscular, los hidratos de carbono llenarán los depósitos energéticos que tenemos y, tanto las frutas como las verduras, harán que tengamos los minerales suficientes que harán que nuestro organismo se regule.

¿Aceptáis el reto? ¡A por todas, compañeros!