La XXVIII edición de SUNCINE supera los 3,5 millones de espectadores

La XXVIII edición del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (SUNCINE), que se ha celebrado desde el pasado 3 de noviembre y se ha clausurado este jueves, ha superado los tres millones y medio de espectadores entre la aplicación, cines y televisiones.

Según han informado los organizadores, el formato híbrido del festival ha posibilitado que la participación se haya multiplicado por nueve respecto al año anterior".

La organización cifra en 21.000 los espectadores presenciales que ha reunido el certamen en Barcelona y Ciudad de México, y en 200.000 los espectadores que lo han seguido a través de la aplicación del festival.

El interés por SUNCINE, ha declarado su director Jaume Gil, confirma las ganas de volver a los cines después de la pandemia y la preocupación que existe por los temas ambientales y la actual crisis climática.

Por su parte, el presidente del festival, Claudio Lauria, ha destacado que a la vista del "gran interés" mostrado por público y realizadores, la propuesta híbrida del festival ha sido un éxito ya que ha permitido abrir muchos millones de corazones y de ojos a la emergencia climática.

El palmarés de la XXVIII edición se ha saldado con el premio al mejor documental para Ait Atta, nómadas de los Altos Atlas, sobre un viaje de una familia trashumante en Marruecos.

El premio Especial del SUNCINE ha recaído en Eating our way to extinction, cinta narrada por la actriz Kate Winslet, mientras el premio Planeta Latino ha correspondido a El Tema, un trabajo en el que ha participado el actor Gael García Bernal.

El premio Miradas WWF ESPAÑA lo ha obtenido el documental Stolen Fish, sobre la sobrepresca industrial en Gambia y el premio Sol de Oro Nuevos Talentos ha recaído en el realizador Unai Canela, de 17 años, y su cinta Entre montañas.

Además el premio APIA de Investigación Periodística, que patrocina SIGNUS Ecovalo, ha sido para Punto de no retorno, trabajo ideado por el viceministro de Ambiente de Argentina, Sergio Federovisky.

Esta tarde, a las 19,45 horas, comenzará la ceremonia de clausura de la XXVIII edición del SUNCINE en la Filmoteca de Cataluña de Barcelona, con el objetivo de celebrar el éxito de este año, según ha informado la organización.