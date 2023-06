WWF enmienda la ley de regadíos de Doñana y urge la ejecución del Plan de la Fresa

WWF ha presentado enmiendas a la proposición de Ley para la mejora de la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana y ha reclamado la ejecución "urgente" del Plan Especial de Ordenación de Regadíos aprobado para esta zona en 2014, conocido como Plan de la Fresa.

En el documento de enmiendas presentado ante la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, al que ha tenido acceso EFE, la organización justifica su presentación en su convencimiento de que "las implicaciones" de la aprobación de esa proposición de Ley "no han sido suficientemente calibradas ni consensuadas y debatidas, ya que supondría un error histórico de imprevisibles consecuencias".

En primer lugar, "porque tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, están obligados a tomar medidas reales y urgentes para terminar con el regadío ilegal bajo riesgo de sufrir importantes sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ambas instituciones españolas se han comprometido ante organismos como UNESCO a que no habría amnistías a los regantes ilegales y al cumplimiento íntegro del Plan de la Fresa".

En segundo lugar, porque la proposición de Ley "equiparará de golpe a los productores de fresa ilegales con los legales, lo que supone un duro golpe y una competencia desleal para aquellos productores de fresas y frutos rojos en Doñana y Huelva que se han esforzado por cumplir la ley y diferenciarse en un mercado europeo que está exigiendo cada vez más garantías de legalidad y sostenibilidad".

En tercer lugar, la aprobación de esta Ley "incrementará el mal estado de conservación en el que se encuentra Doñana, del que hay claras evidencias científicas y que desde la comunidad científica han alertado repetidas veces".

Además, ponen sobre la mesa el hecho de que de las 30 medidas a corto plazo propuestas en el Plan de la Fresa de 2014, "más del 80 % no han sido ejecutadas en su totalidad por la Junta de Andalucía", entre ellas, la eliminación de las fincas en situación irregular fuera de suelos agrícolas regables, la recuperación de superficie forestal transformada sin permiso a regadío, o la implementación de la red de corredores ecológicos.

Consideran de especial interés la creación de una Oficina de seguimiento del Plan Especial y la implementación urgente de las medidas propuestas en el mismo.

Asimismo, creen que debe incluirse en él un plan de apoyo a los cultivos tradicionales en secano (viñedo, frutales de secano, olivar tradicional) de forma que puedan aportar y mantener áreas de interés para la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se favorece la continuidad de la actividad agrícola tradicional.

En cuanto a la modificación de la normativa forestal de Andalucía con el fin de adecuarla a la normativa forestal del Estado que recoge la proposición de Ley, entienden que "debe llevarse a cabo a través de un procedimiento legislativo ordinario y no mediante una ley especial, ya que no hay justificación para ello" y afecta a toda Andalucía, no sólo a la Corona Norte por lo que "deberían ser convocados a comparecer ante la comisión correspondiente agentes del ámbito regional".

Por ello, solicitan a los partidos con representación en la Comisión que, además de admitir y asumir las enmiendas presentadas, presenten una proposición no de Ley que inste al Gobierno de la Junta de Andalucía a "la ejecución urgente" del Plan de la Fresa y la inclusión en él de plan de apoyo a los cultivos tradicionales en secano.