El vertido del buque varado en Gibraltar alcanza la costa gaditana

Restos de hidrocarburos procedentes del buque OS 35, varado al Este de Gibraltar desde el pasado 30 de agosto, están llegando a la costa de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Así lo ha advertido el colectivo Verdemar Ecologistas en Acción, que sostiene en una nota que han aparecido restos en playas de los municipios gaditanos de Algeciras y Los Barrios.

Hoy eran frecuentes las manchas de hidrocarburos desde el paraje del río Palmones en Los Barrios- a la playa de La Concha, en El Rinconcillo, en Algeciras, en concreto bolas de hidrocarburos mezcladas con agua de mar y manchas de aceites.

Creemos que el buque todavía tiene en sus bodegas y circuitos de aceite restos de hidrocarburos que pueden salir como consecuencia del temporal, añaden.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha confirmado en un comunicado la llegada de restos del vertido a la playa del Rinconcillo y reclama a Gibraltar que asuma responsabilidades por esta situación.

Considera que este incidente pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación que ha sido gestionada de manera pésima desde el número 6 de Convent Place, y de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad.

Landaluce ha recordado que ha venido alertando de la peligrosidad de que el buque permaneciera embarrancado, una advertencia de la cual los gobiernos de España y Gibraltar han hecho caso omiso, y de esos errores vienen estos problemas.

El alcalde ha informado de que desde primera hora de esta mañana se trabaja en las labores de retirada de las galletas de fuel que están apareciendo en la costa y lamenta que, en cualquier caso, el daño ya está hecho, con el perjuicio que significa para el turismo y las graves consecuencias medioambientales que conlleva el contacto de hidrocarburos con el medio natural.

Asegura que no se trata de un caso puntual, puesto que no se entiende que un territorio que se jacta de poseer una de las rentas 'per cápita' más altas del planeta carezca de una estación depuradora de aguas residuales, lo que conlleva que todas las aguas negras de Gibraltar se viertan de manera constante a las aguas de la Bahía de Algeciras.

En Gibraltar, las playas de Catalan Bay, Sandy Bay y Little Bay, alcanzadas por los vertidos, están temporalmente cerradas al baño debido a las operaciones de limpieza, que avanza a buen ritmo, en coordinación con los contratistas y Oil Spill Response Limited, según indica el Gobierno de Gibraltar en una nota.

Además, el Ejecutivo del Peñón ha dado a conocer que la Capitanía Marítima gibraltareña ha confirmado que el temporal de este miércoles provocó la separación definitiva de la quilla de pantoque y que la quilla de sentina era la única conexión, muy tenue, que quedaba entre las dos partes del pecio.

Añaden que no ha habido más informes de fugas de petróleo después de la de ayer por la tarde, lo que evidencia aún más que este petróleo era el combustible irrecuperable de la tubería que une el depósito de combustible con el compartimento del motor.