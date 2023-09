Verdes europeos reivindican en Madrid políticas climáticas para “un nuevo contrato social"

Los Verdes Europeos se congregan en Madrid este fin de semana en una cumbre donde reivindican las políticas climáticas como vía para lograr el contrato social que exige configurar una sociedad más justa.

Así lo han expresado algunos de sus participantes, entre ellos, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel o la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

La mayoría de las veces se percibe y entiende a los Verdes como la gente que quiere proteger el planeta, y eso no es cierto. No queremos proteger el planeta porque el planeta no lo necesita, va a estar bien sin seres humanos en él, ha señalado Vogel en la cumbre, que desde ayer hasta el sábado reúne a perfiles de la política europea, del ámbito local y nacional, como Rita Maestre (Más Madrid) o Aina Vidal (Sumar).

Los Verdes existen porque quieren proteger a todas las personas que viven en este planeta, ha declarado Vogel. "Concretamente, a los que lo necesitan urgentemente: los miles de millones de personas que necesitan tener trabajos decentes, salarios decentes, vidas decentes, y que son los que más están sufriendo las consecuencias catastróficas de un modelo económico que se basa en la explotación de los recursos naturales (...).

En este sentido, la senadora francesa ha sentenciado: La crisis climática es en sí misma una crisis social, es la consecuencia directa de la elección política informada de un modelo insostenible e injusto que explota nuestros recursos comunes, que explota a los más vulnerables (...), y que obliga a los que más sufren a pagar más para resolver una crisis a la que contribuyen en menor medida.

También han ahondado en la vertiente social de la crisis climática los copresidentes del grupo de los Verdes Europeos, la alemana Terry Reintke y el belga Philippe Lamberts, quienes han afirmado que su formación se presenta a las elecciones europeas en junio de 2024 como la alternativa antifascista y contra las políticas de austeridad.

Tenemos que hablar de redistribución, tenemos que hablar de fiscalidad también a nivel europeo, y queremos luchar juntos en las próximas elecciones europeas para que sea posible invertir no solo en la transformación ecológica, sino también en nuestros ciudadanos, para asegurarnos de que todo el mundo pueda vivir igual y libremente en Europa, ha aseverado Reintke.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recalcado la necesidad de un nuevo contrato social como, ha apuntado, es el proyecto verde, para el cual es necesario luchar contra el negacionismo -y desde un ecologismo que sea capaz de hacer deseable lo que es necesario- y así transformar la era de la ebullición en la era de las oportunidades.

El Pacto Verde da resultados

Por su parte, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevi?ius, quien ha intervenido en una grabación, ha defendido la transición ecológica a través de un cambio social impulsado por el Pacto Verde Europeo, que cuatro años después de su aprobación está empezando a dar resultados.

Sinkevi?ius ha celebrado que el año pasado las emisiones "bajaron un 2,5 % mientras la economía crecía un 3,5 %".

Según el comisario, una de las claves del Pacto Verde Europeo incluye la puesta en marcha de un cambio social mediante la capacitación, y ha recordado que 2023-2024 es el Año Europeo de las Habilidades; crearemos oportunidades para que los jóvenes aprendan en el trabajo y dominen las competencias ecológicas y digitales que necesitarán en la economía del mañana.

Asimismo, ha destacado que el Pacto Verde consiste en iniciar conversaciones difíciles pero necesarias, sobre la reforma fiscal y la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, sobre el desplazamiento de la carga fiscal del trabajo a la contaminación, garantizando al mismo tiempo que los más pobres no soporten esa carga y que nadie se quede atrás.