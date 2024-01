Unos 15.000 vecinos sin agua potable en Santa Marta (Salamanca) por la crecida del Tormes

Unos 15.000 vecinos se han quedado sin agua potable en Santa Marta de Tormes (Salamanca) debido a la gran crecida del río Tormes durante los últimos días, que ha provocado que la "turbidez" esté por encima de los valores aptos, según han informado a EFE fuentes municipales.

Desde el pasado viernes, los vecinos están avisados de que el agua no sería apta para el consumo ni para cocinar, con una previsión de veinticuatro horas ante el inicio de la crecida "para que pudieran tener tiempo de coger agua".

Este domingo se instalaron en un pabellón municipal depósitos y garrafas para que los residentes puedan abastecerse a la espera de que la situación mejore, como está previsto, cuando descienda la crecida del río ahora que amaina el temporal de los últimos días.

"Hasta que no baje el nivel del río y se normalice la situación, el agua no va a ser apta, posiblemente a partir de hoy comience a mejorar, pero hemos puesto los depósitos para quienes no tenían agua embotellada en casa", han indicado las fuentes del Ayuntamiento.

Santa Marta es el único municipio de Salamanca en el que se ha registrado una incidencia con la potabilidad del agua a raíz de las crecidas de varios ríos este fin de semana, según han confirmado a EFE fuentes de la Junta de Castilla y León.