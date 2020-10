Una docena de documentales opta al Sol de Oro en el XXVII SunCine Festival

///Actualiza el tercer párrafo de la EX5060 al suspenderse las proyecciones presenciales por la situación sanitaria y realizarse en internet con acceso gratuito a través de la app del festival

Hasta 12 películas documentales competirán este año por el "Sol de Oro" en la Sección Oficial de la XXVII edición del SunCine Festival, que arranca el miércoles 4 de noviembre y en el que se podrán ver otros 46 cortos que compiten en la sección Miradas para hacerse con el Premio WWF España.

El Sol de Oro es el máximo galardón del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona y lleva aparejado un premio en metálico de 4.000 euros, según la información facilitada por la organización del certamen.

Esta vigesimoséptima edición del SunCine se desarrollará entre el 4 y el 12 de noviembre. Finalmente ha sido necesario suspender las proyecciones presenciales, "debido a la situación sanitaria", por lo que el certamen se celebrará exclusivamente en Internet y todos los trabajos "serán accesibles de forma gratuita para el público a través de una aplicación" disponible en la web del festival: www.suncinefest.com.

Por el mismo motivo, la organización ha previsto encuentros digitales a modo de "webinars", destinados a la industria audiovisual, al sector ambiental y al público en general.

"El cartel de SunCine 2020 es toda una declaración de intenciones en este año de pandemia" ya que refleja "el poder de la naturaleza", de la cual los seres humanos "somos una mínima parte y por ello tiene un gran peso sobre nosotros: si quiere, nos puede aplastar", ha advertido el director del festival, Jaume Gil.

Entre las proyecciones especiales de esta edición destacan dos estrenos en España, 'Rebuilding Paradise', dirigido por Ron Howard, y 'Akashinga, the braves one', producido por el cineasta James Cameron, a los que hay que sumar el documental 'The animal people', producido por el actor Joaquim Phoenix.

Fuera de competición están incluidas las secciones 'SunCine Edu, para concienciar a los más pequeños, y 'SunCiñe' con el objetivo de promocionar las obras de tema ambiental producidas en España.

Entre ellas, el cortometraje 'Su vida en tus manos' de la actriz Nuria Gago, enfocada en el abandono de animales, y 'Cinco Corazones' de Martín Parlato con producción de la Fundación Franz Weber, que describe el maltrato en la comercialización de caballos.

El certamen también ofrecerá el 'Premio Cine Sostenible' para distinguir el documental con "una producción más respetuosa con el medio ambiente", evaluando los "parámetros de sostenibilidad y huella ecológica" con los que haya sido rodado.

El Sol de Oro Especial de SunCine será entregado al naturalista Luis Miguel Domínguez como reconocimiento a toda su trayectoria, mientras que la surfista Garazi Sánchez clausurará el certamen con el documental 'Vergüenza', en el que "cambia la tabla de surf por la cámara para mostrar el mal estado de los océanos" por culpa de la contaminación por plásticos.

Paralelamente al festival español se celebrará de forma simultánea la X edición del SunCine México en la capital azteca.

Entre las entidades colaboradoras del festival figuran DKV, la Generalidad de Cataluña, WWF España, Ecoembes, Efeverde de EFE360 de la Agencia EFE, El Periódico y Betevé. EFE.