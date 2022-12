Susana Vallejo: "Estamos unidos a la Naturaleza y no somos conscientes"

"Estamos muy unidos a la Naturaleza y no somos conscientes de ello: en lugar de eso, seguimos destruyendo el planeta" ha advertido en una entrevista a EFE la escritora Susana Vallejo, que acaba de publicar su última novela, 'Nueve días en el jardín de Kiev' (Plaza y Janés), una fábula relacionada con el amor, la muerte..., y el medioambiente.

La obra es fruto de un sueño, literalmente hablando, ya que "hace diez años soñé con ella, aunque su título en realidad hablaba de nueve noches, en lugar de nueve días..., empecé a leerlo y me desperté con el libro recién leído" y con la idea de transcribirlo en el mundo real, lo que fue haciendo poco a poco.

Pese al tiempo invertido en terminarla, la parte más importante del trabajo "la hizo mi subconsciente", bromea, tras recordar que cuando empezó a escribir Kiev era "una ciudad eslava exótica" y "lo que sugería es totalmente distinto a lo que sugiere ahora" debido a la guerra entre Ucrania y Rusia.

De hecho, la historia principal de la novela gira en torno a la relación entre el guardián de un jardín, un antiguo bosque en las afueras de Kiev, y un joven visitante al cual el primero relata la vida de una aristócrata que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La narración principal está trufada de otros cuentos y relatos, leyendas e incluso algunos datos curiosos relacionados con la fauna y la flora.

Por ejemplo, explica el misterio de las abejas halladas muertas debajo de los tilos, algo para lo que "las investigaciones científicas no tenían explicación: pensaban que era por algún tipo de tóxico" hasta que descubrieron que estas polinizadoras "estaban enganchadas a una sustancia relacionada con la cafeína en las flores de estos árboles" y cuando probaban su polen no querían otro diferente, por lo que preferían morir mientras seguían buscando más, en lugar de alimentarse con el de otras plantas.

La idea era "dejar claro que los árboles proceden de una evolución igual que nosotros" y, si bien "nos sentimos superiores a ellos porque nos movemos y hablamos", ellos "llevan más tiempo que nosotros en el planeta" y son "igual de valiosos" ya que "poseen su propio lenguaje" con el cual "tienen capacidad para comunicarse entre ellos y avisarse de que hay un incendio o que llega una plaga de insectos..., eso es inteligencia".

Susana Vallejo defiende que el ser humano, más que de grises, es de verdes porque "lo que está claro es que somos capaces de distinguir muchos verdes diferentes: oliva, mate, caqui..." y sin embargo "piensas en otros colores como el naranja y sólo somos capaces de decir que hay uno más brillante y otro más clarito y no hay más", pero "no es que no haya más tonalidades de naranja, sino que no somos capaces de distinguirlas".

A su juicio esto se debe a que "fuimos animales que vivíamos en los bosques y dependíamos de distinguir esos tonos por si había algo oculto en la maleza", una característica que con el tiempo se ha mantenido aunque ahora la mayoría de la humanidad viva en ciudades.

En cualquier caso, "el futuro del hombre está obviamente unido al de los bosques", afirma, como también pensaba la autora norteamericana Ursula K. Le Guin -autora, entre otras exitosas novelas, de 'El nombre del mundo es Bosque'-, motivo por el cual una cita suya sirve para arrancar 'Nueve días en el jardín de Kiev'.

La escritora ha ganado varios premios literarios como el Edebé de Literatura Juvenil y el Ictineu y ha sido finalista en otros como el Minotauro o el Jaén por sus libros más exitosos, incluyendo 'El espíritu del último verano', 'Switch in the red' o la serie 'Porta Coeli' y en la actualidad dirige junto con el guionista y actor Álex Martínez Vidal el portal web Phantastica.com, una escuela "online" orientada a "gente a la que le guste escribir fantasía, ciencia ficción o terror" y cuyos profesores son escritores españoles y extranjeros.