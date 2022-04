Ribera urge a cuidar la biodiversidad, "lo que no se conoce no se preserva"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha urgido a activar todas la palancas para poner en valor los recursos de la biodiversidad, porque "lo que no se conoce no se preserva", sobre todo en un contexto de cambio global, en el que el más perjudicados es el ser humano.

Con motivo de la celebración este viernes del Día de la Tierra, la ministra ha señalado, en la cuenta ministerial de Twitter, que este día es un "buen momento" para mostrar públicamente el agradecimiento a la inmensa tarea que desarrolla desde hace muchos años la ONU buscando el respeto, conocimiento, atención, divulgación y cuidado de la Madre Tierra, del planeta.

Para la ministra, es "especialmente clave" proteger nuestro entorno y ponerlo en valor ante nuestros conciudadanos porque "lo que no se conoce no se preserva, y lo que se trabaja y no tiene herramientas especificas de conservación es muy difícil que se mantenga inalterado ante los riesgos actuales".

En este punto, ha señalado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el Mar Menor realizada por académicos, vecinos, ciudadanos, organizaciones sociales y recibida en el Parlamento con el objetivo de reconocer la personalidad jurídica de uno de lugares "más maravillosos y emblemáticos, pero a la vez más degradado, como es esta laguna salada".

Se trata de un ecosistema muy sensible, donde las grandes amenazas vienen de tierra firme y que hoy hace que se encuentre "en grave peligro", por lo que ha pedido empeño en su recuperación, inspirada en soluciones en la naturaleza, ha concluido Ribera.